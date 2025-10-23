Подробицями Грєшнова поділилась у шоу "День з зіркою". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Радіо Люкс.

Любава Грєшнова розповіла, що кожен ранок починає з пробіжки. Акторка почала бігати ще у студентські роки, але тоді змушувала себе це робити, адже постійно доводилось худнути або підтримувати форму. За словами жінки, біг став її улюбленим заняттям після того, як вона зрозуміла, що це потрібно робити для задоволення.

Грєшнова поділилась, що її шлях до схуднення не був ідеальним. Знаменитість припускалась помилок.

До того, як я почала правильно скидати вагу, я спробувала абсолютно все, що існувало тоді в Києві,

– розповіла вона.

Водночас Любава зізналась, що не користувалась препаратами для швидкого схуднення, адже боїться.

Коли я скидала 45 кілограмів – це був дуже довгий шлях. Бо я спочатку потрапила на всіх аферистів, що існують у цій сфері. Я ходила на максимально дурні курси схуднення. Я пам'ятаю, в центрі Києва була студія. Вони давали таку дієту – їсти 5 днів на тиждень і на день кисломолочний сир. Я їм цю лактозу з цукром і не розумію, чому я не худну, у мене рідина вся стоїть,

– пригадала акторка.

Потім Грєшнова знайшла свого тренера. Акторка займалась у тренажерному залі та правильно харчувалась. Любаві вдалося скинути 40 кілограмів приблизно за 4-5 місяців.

Я постійно сиджу (на дієтах – 24 Канал) і мені сумно через це. Бо я дивлюсь за дівчат, які від природи худі, яким це дається легко, і розумію, що я б дуже так хотіла: не думати все своє життя про те, що мені потрібно тримати харчування і займатися спортом кожного дня,

– зізналась Грєшнова.

Однак вона зазначила, що дисципліна допомагає їй в професії.

