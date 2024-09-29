Єфросиніна зазначила, що сльози українців висохли, а стогін став беззвучним. На своїй сторінці в інстаграмі жінка написала, що у 2022 році біль різав по живому, мов ніж. Сьогодні біль також є, але ми не відчуваємо цих порізів, оскільки шкіра огрубіла та стала мозолистою і товстою.

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До свого допису Маша Єфросиніна прикріпила фото зруйнованих російськими обстрілами будинків. Громадська діячка поділилася, що стіни її серця зруйновані, але воно досі повне любові й жаги до життя.

На фото наслідки руйнувань в містах лише за останній тиждень. Руйнувань життів мирних і життів військових. Міст, селищ. Домівок, приватних і багатоповерхівок. Руйнувань інфраструктур, лікарень, шкіл, садочків, магазинів.. Балістикою, керованими авіабомбами, шахедами, ракетами. Всім злом світу,

– написала Маша Єфросиніна.

Що відомо про російські обстріли за останній тиждень