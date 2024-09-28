Видатна британська акторка Меггі Сміт померла у п'ятницю, 27 вересня. Вона була відомою завдяки ролі Мінерви Макґонеґел у фантастичній сазі "Гаррі Поттер". Редакція Show 24 зібрала, як головна трійця акторів відреагувала на втрату.

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Деніел Редкліфф

Актор вперше зустрівся з Меггі Сміт не на знімальному майданчику "Гаррі Поттера", а ще раніше – на зйомках комедійної драми "Історія Девіда Коперфілда" у 1999 році.

Я практично нічого не знав про неї, крім того, що мої батьки були в захваті від того, що я буду з нею працювати. Ще я знав, що вона була Дамою. Тому перше, що я запитав її під час зустрічі, було: "Хочете, щоб я називав вас Дамою?", на що вона розсміялася та сказала щось на кшталт "Не сміши мене!"

– пригадав Редкліфф.

Зауважимо, у 1989 році Єлизавета II через посвяту в лицарі Британської корони дозволила Меггі Сміт додати свого імені почесний титул Dame – Дама. Таким чином її ім'я з титулом повністю звучить – Дама-Командор ордена Британської імперії Марґарет Наталі Сміт

Актор додав, що нервував поруч з Меггі, але вона його заспокоювала.

"Вона була неймовірно добра до мене на тих зйомках, а потім мені пощастило працювати з нею ще 10 років над фільмами про Гаррі Поттера. Слово "легенда" надто вже часто використовується, але якщо воно може бути застосоване до будь-кого у нашій індустрії, то воно може бути застосоване до неї. Спасибі, Меггі", – написав Деніел Редкліфф.

Емма Вотсон

Акторка, яка зіграла Герміону Ґрейнджер, показала архівний кадр з Меггі Сміт. Вона подякувала покійній колезі за її доброту.

Коли я була молодшою, у мене не було поняття про легендарність Меггі – жінки, з якою мені пощастило працювати. Тільки ставши дорослішою, я усвідомила, що ділила екран зі справжнім втіленням величі. Вона була справжньою, чесною, веселою та поважала себе,

– поділилась Емма Вотсон.



Емма Вотсон про Меггі Сміт / Фото з інстаграм-сторіз

Руперт Грінт

Актор змінив аватарку у соцмережах у пам'ять про Меггі Сміт, а згодом поділився щемливим дописом.

Серце розбите від звістки про смерть Меггі. Вона була такою особливою, завжди веселою і завжди доброю. Мені неймовірно пощастило працювати з нею, і особливо пощастило, що ми танцювали разом. Я буду сумувати за тобою, Меггі. Надсилаю всю свою любов її родині,

– написав Руперт Грінт

Про смерть Меггі Сміт сповістила її сім'я. Оскароносній акторці, кар'єра якої тривала понад пів століття, було 89 років.