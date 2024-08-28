Монатік опублікував у мережі архівні кадри, на яких його просто не впізнати. Артист позував у вільному спортивному одязі та з афрокосичками, адже тоді захоплювався хіп-хопом.

До слова Присвятив їй вірш: Монатік зворушливо привітав вагітну дружину з днем народження

У дитинстві та юності я ріс на хіп-хоп музиці, серед якої був і "Тартак". "О-ля-ля" – це композиція, яка мотивувала нас, бі-боїв, рухатися душею та тілом. Тому мені було надзвичайно цікаво зробити нове прочитання цієї легендарної пісні,

– поділився Монатік.



Монатік до популярності / Фото з інстаграму Монатіка



Монатік до популярності / Фото з інстаграму Монатіка

Саме пісню "О-ля-ля" гурту "Тартак" Монатік переспівав у шоу Тіни Кароль "Дім звукозапису". Він поділився, що слідкував за творчістю Сашка Положинського, як і інша молодь у Луцьку того часу.

Нагадаємо, Монатік був учасником луцького брейкданс-колективу DBS Crew, який став найкращою групою B-boy на Заході України. Згодом він працював у балеті Наталії Могилевської, балету D'arts. Згодом він почав зніматися у кліпах відомих артистів. Також він писав музику для Світлани Лободи, Єви Бушміної, а вже у 2014 році презентував сольний альбом.