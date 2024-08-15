Наталія Могилевська презентувала нову пісню "День народження кожен день" з нагоди свого 49-річчя. Також вийшов зворушливий кліп, який артистка назвала подарунком для свого чоловіка Валентина.

До слова "Важко стримати сльози": названа донька Наталії Могилевської емоційно звернулася до співачки

У новому кліпі Наталія Могилевська показала свого чоловіка, але тільки зі спини. Також вона поділилась сімейними кадрами зі своїми доньками та архівними роликами зі святкування свого дня народження.

Хай це відео принесе людям надію, любов, сімейні цінності, довіру до близьких, та розуміння, що без глибокої щоденної внутрішньої роботи – щастя не буває. Бажаю всім українцям день народження кожен день, бо ми того варті!

– написала Могилевська.



Наталія Могилевська показала чоловіка / Скриншот з відео

Нагадаємо, Наталія Могилевська відсвяткувала 49-річчя 2 серпня. Її названі доньки влаштували для неї сюрприз і прикрасили будинок. А вже за святковим столом старша донька Мішель звернулась до мами.