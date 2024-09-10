Подробиці виступу в Росії пригадала й сама Наталія Сумська. Вона зауважила, що росіяни тоді не звернули увагу на її образ – українське вбрання, коралі та вінок, стрічки з якого вона демонстративно виклала наперед.

До слова Ольга Сумська зворушила мережу кадрами з покійними мамою й татом: рідкісні сімейні фото

Без Божого провидіння тут, звісно, не обійшлося. Страху в мене не було. Навіть не думала якось про це, бо всі міркування були про інше: я тоді була вагітна. Кажете, люди активно перепощують це відео? Значить, недарма наважилася тоді на такий крок,

– розповіла артистка.

Наталія Сумська – "Посміхнися, доле", Москва, 1981 рік: дивіться відео

Наталія Сумська розповіла, що такий виступ був для неї швидше винятком. Частіше вона виступала у Москві з театральними виставами. Їх привозили у Санкт-Петербург у "хвалений" театр, який насправді мав занедбаний вигляд.

"Я думала, що воно більш-менш путнє, а воно таке старе. Як і, власне, та дорога, якою ми їхали. Кругом халупи дерев'яні. І на зупинках люди з м'якими іграшками, тицяли нам їх: "Купіть, бо немає за що жити". Раніше казали, що життя в Росії є в Москві та Санкт-Петербурзі, а що далі – то виживання. Не знаю, чи воно є зараз навіть у тих містах. У страхах, жаху, загрозах – це хіба життя?" – міркує акторка.

Сумська підкреслила, що росіяни самі обрали для себе таке життя – без грама свободи.

Чим відома Наталія Сумська