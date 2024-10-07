Блогер вже відреагував на такі публікації у своєму інстаграмі. До допису Ніколас прикріпив скриншот статті, яка розміщена на сайті "Львівський портал".

Не пропустіть Приставив до шиї пістолет: на Ніколаса Карму напали у Полтаві – що сталося

Ніколас Карма написав, що абсурдна інформація щодо нападу на нього у Полтаві публікується для того, аби зробити з нападника жертву, а блогеру – висунути звинувачення.

Мені нічого додати. Просто буду спостерігати за цим цирком. Мені більше цікаво, як ЗМІ можуть нести цю інформацію в люди, якщо немає жодного доказу цим словам. Хоча я не здивуюсь, якщо днями вони знайдуть "якихось" людей, до яких я нібито "чіплявся", ну звісно ж, без доказів, лише слова, як і в цій ситуації,

– зазначив Карма.

Блогер зізнався, що знав, чого очікувати від людей, які напали на нього. Він хоче абстрагуватися від цього цирку.

Що відомо про напад на Ніколаса Карму у Полтаві