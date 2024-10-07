Блогер вже відреагував на такі публікації у своєму інстаграмі. До допису Ніколас прикріпив скриншот статті, яка розміщена на сайті "Львівський портал".
Не пропустіть Приставив до шиї пістолет: на Ніколаса Карму напали у Полтаві – що сталося
Ніколас Карма написав, що абсурдна інформація щодо нападу на нього у Полтаві публікується для того, аби зробити з нападника жертву, а блогеру – висунути звинувачення.
Мені нічого додати. Просто буду спостерігати за цим цирком. Мені більше цікаво, як ЗМІ можуть нести цю інформацію в люди, якщо немає жодного доказу цим словам. Хоча я не здивуюсь, якщо днями вони знайдуть "якихось" людей, до яких я нібито "чіплявся", ну звісно ж, без доказів, лише слова, як і в цій ситуації,
– зазначив Карма.
Блогер зізнався, що знав, чого очікувати від людей, які напали на нього. Він хоче абстрагуватися від цього цирку.
Що відомо про напад на Ніколаса Карму у Полтаві
- Ввечері 5 жовтня Ніколас Карма повідомив, що на нього скоїли напад у Полтаві. Під час зйомок випуску "Скільки коштує ваш лук" до блогера почала викрикувати група чоловіків. Згодом вони наблизилися до нього, аби розпитати про ставлення до ЗСУ. Коли Ніколас підійшов до провокаторів з камерою, один з них приставив до його шиї пістолет.
- Згодом на відео, яке опублікували у мережі, впізнали представника ТЦК Олександра Логвиненка. Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що той був зі сім'єю. За його словами, Логвиненко підійшов до Карми, адже побачив, як той ставить жінкам провокативні запитання. Істомін також зазначив, що Ніколас почав конфліктувати з Олександром, коли останній відійшов.
- За фактом нападу на Ніколаса Карму поліція вже відкрила кримінальне провадження.