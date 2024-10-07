Версії того, що сталося у Полтаві у суботу, 5 жовтня, ввечері, в учасників конфлікту відрізняються. Show 24 зібрав усі деталі скандалу.

Важливо Після нападу у Полтаві: блогер Ніколас Карма зробив важливу заяву

Напад і погрози пістолетом: заява Ніколаса Карми

Блогер Ніколас Карма у відео розповів, що приїхав у Полтаву для зйомок чергового випуску рубрики "Скільки коштує лук". Він почув, що група чоловіків поряд почали лаятися, викрикувати фрази на кшталт "хайпанемо". Згодом до нього підійшли чоловіки та запитали у Ніколаса, яке його ставлення до ЗСУ. Карма пояснив, що, на його думку, кожен повинен бути або в армії, або для армії.

Для того, щоб були певні якісь докази, я вирішив підійти до них, з ними поговорити на свою камеру. Я попросив, щоб він подивився на мою камеру, показав своє обличчя. Його друг підбіг до мене ззаду та приставив мені пістолет до шиї,

– розповідає Карма.

За словами блогера, пістолетом погрожували не тільки йому, але й перехожим.

Ніколас Карма про конфлікт у Полтаві: дивіться відео

На відео, яке Ніколас Карма виклав у мережу, впізнали Олександра Логвиненка – полковника та начальника Полтавського ТЦК.

Як інцидент прокоментували в ТЦК

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін прокоментував інцидент. Він підтвердив, що на відео справді Олександр Логвиненко, який 5 жовтня перебував у місті з сім'єю. Він побачив Ніколаса Карму, який нібито підходив до жінок і ставив їм "провокативні запитання". Саме тому Логвиненко вирішив підійти до блогера та спитати про ставлення до армії.

Ніякого конфлікту з боку офіцера не було. Але блогер підбіг до нього зі спини, вхопив за плече та почав конфліктувати відверто, застосовуючи при цьому заходи фізичного впливу,

– розповів речник ТЦК.

За словами Романа Істоміна, у Логвиненка не було пістолета. Він був в іншого чоловіка та з'явився у кадрі лише після того, як Ніколас Карма почав застосовувати силу. Не це бойовий пістолет, як повідомив речник ТЦК.

Поліція відкрила провадження

Ніколас Карма не звертався до поліції. Але правоохоронці зареєстрували його відео, встановили учасників конфлікту та відкрили кримінальне провадження. Слідчі працюють над обставинами інциденту. Вони вилучили пістолет, що схожий на стартовий, і направили на експертизу.

Інформацію про конфлікт внесли в ЄРДР за статтею 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція передбачає від 3 до 7 років ув'язнення.



Вилучений пістолет / Фото Національної поліції України

Ніколас Карма відповів на закид про "провокації" у бік жінок

У мережі згодом з'явилось відео дівчини, у якої Ніколас Карма брав інтерв'ю. Вона спростувала чутки про те, що блогер "чіплявся" чи провокував її. Згодом і сам Ніколас назвав ці заяви в мережі "цирком".

"Мені нічого додати. Просто буду спостерігати за цим цирком. Мені більше цікаво, як ЗМІ можуть нести цю інформацію в люди, якщо немає жодного доказу цим словам. Хоча я не здивуюсь, якщо днями вони знайдуть "якихось" людей, до яких я нібито "чіплявся", ну звісно ж, без доказів, лише слова, як і в цій ситуації", – зазначив Карма.