Крім того, розсекретила, що саме її врятувало.

Олена Тополя розповіла, що в той день вона тільки повернулася додому зі Львова. Чоловіка та дітей не було, а проте до неї в гості несподівано приїхав рідний брат Руслан з сином Іваном. Вони якийсь час поспілкувалися й пішли спати, коли незабаром розпочалася повітряна тривога.

Руслан розказує, що як почалася тривога, він встав, пішов до Вані, присів його обійняти, і просто приліт. У нього величезний синяк на спині, так ми й не зрозуміли, як він його отримав. У Вані трохи були порізані ноги, бо він ближче до вікна був,

– поділилася артистка.

Водночас вона зізнається, що залишилась неушкодженою, оскільки лягла спати на двоярусне ліжко в дитячі. Утім, все могло б бути гірше, якби Олена заснула в їхній з Тополею спальні. Річ у тім, що там в кімнаті було багато різних предметів, зокрема статуеток, які могли б травмувати виконавицю.

Те місце, де я б лягла, якби мій брат не приїхав, я не знаю, чи була б у мене ціла голова. Там дуже сильно летіло,

– зазначила знаменитість.

Що відомо про пошкоджену квартиру Олени й Тараса Тополі?

У ніч на 23 червня під час чергової ракетної атаки росіян ворожий снаряд влучив у сусідній будинок з тим, де жили артисти. Відтак, вибухова хвиля серйозно пошкодила їхнє житло.

Зараз подружжя почало ремонт, не чекаючи на компенсацію від держави, адже Олена з Тарасом розуміють, що цей процес затягнеться через бюрократію, а вони хочуть якомога швидше все полагодити, бо діти повернулися до школи з першого вересня.