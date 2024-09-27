Перша леді України для цього публічного виходу підібрала елегантний образ. Світлини з зустрічі Зеленські вже поширили у своєму інстаграмі.

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Так, дружина нашого президента позувала на фото в стильному білому жакеті з акцентною талією, поєднаному з чорними штанами-палаццо та туфлями на підборах. Вона доповнила свій ансамбль брошкою, нюдовим макіяжем та ніжними локонами. Водночас чоловік першої леді з'явився на зустрічі з президентом США та його дружиною в чорній вишиванці, чорних штанах та берцях.

Цінуємо ту допомогу, яку надав американський народ для підтримки України в захисті життя від російського терору. Це те, що справді допомагає нам бути сильними та продовжувати боротися за нашу свободу. Дякуємо,

– підкреслило подружжя Зеленських.

Зауважимо, напередодні перша леді США Джилл Байден поспілкувалася з Оленою Зеленською на полях Саміту майбутнього ООН. Після їхньої розмови Байден висловила своє захоплення відданістю Зеленської та її хоробрістю перед обличчям труднощів.