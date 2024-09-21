Зараз, зокрема, проходить тур Тіни Кароль Україною. Співачка презентує свій новий альбом "Лірика". Відео, де вона заспівала пісню "Выше облаков" українською з'явилося на одному з фан-акаунтів виконавиці.
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Варто зазначити, що українською мовою трек звучить дуже гарно. На ролику красиво виглядає й сама співачка. Вона з'явилася у довгій обтислій спідниці чорного кольору та білому корсеті. Тіна Кароль зробила доволі прості зачіску та макіяж, які вдало доповнюють її образ. Шанувальники ж вражені перекладом хіта "Выше облаков". Багато хто, схоже, дуже чекав на українську версію цієї пісні, про що люди написали у коментарях.
- "Вау, українською ще гарніше, милозвучніше звучить, ніжніше".
- "Нарешті дочекались, мурахи!"
- "Як гарно українською, в саме серце, зовсім інше звучання, неймовірно. Дякуємо".
- "Ми такі щасливі, дякую, Тіна".
- "Песня на русском – звучание попса, пісня українською – звучання духовної творчості та високого смислу".
- "Ух, як сильно, аж дух захоплює! Дякую тобі, Тінка!"
- "Тільки вчора думала за цю пісню (одна з улюблених). Шкода думаю, що вона російською, і Тіна її вже не співає. А тут захожу і чую... Супер!"
Що відомо про переклад пісень Тіни Кароль
- Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тіна Кароль перестала виконувати свої пісні, які написані російською мовою. Ба більше, вона відмовилася їх перекладати.
- З дозволу виконавиці, згодом українську версію треку "Выше облаков" зробив співак SHUMEI. А от інший артист – OKS переклав пісню співачки "Ноченька".
- Зауважимо, що Тіна Кароль переклала українською ще один свій хіт – "Скандал". Його вона також заспівала на концерті, який відбувся в рамках гастролей артистки. Шанувальникам нова версія сподобалася.