Принц, який жив у достатку, навчався у найелітніших закладах та отримував тільки найкраще, відзначився чималою кількістю історій, які підкосили репутацію королівської родини. Хоч сьогодні він і порядний сім'янин, однак "скелети в шафі" час від часу дають про себе знати, пише Show24.

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Найгучніші скандали за участі принца Гаррі

Оголена вечірка (18+) у Вегасі

У 2012 році в руки преси потрапили пікантні світлини, де юний принц приставав до оголеної дівчини, та й сам він був у відповідному вигляді. Тоді статті в медіа рясніли наступною фразою: "Гаррі в оточенні великої кількості друзів спустився в бар готелю, де зустрів красивих дівчат... і запросив їх у свій VIP-люкс".

Принц Гаррі на вечірці у Вегасі / Фото видання TMZ

Тоді Гаррі довелось прокоментувати інцидент, який не тільки вразив публіку, а й шокував монархію.

Я, ймовірно, підвів себе, свою сім'ю та інших людей. Я повівся більше як військовий і менше – як принц,

– сказав чоловік.

Вживання марихуани та поїздка в реабілітаційний центр

Коли принцу Гаррі ще не було 18 років, його помітили за курінням марихуани на території маєтку Хайгроув. Ба більше, король Чарльз III особисто застав сина за цим заняттям й одразу прийняв рішення щодо того, щоб відправити юного Гаррі до реабілітаційного центру, де той мав позбутися від алкогольної та наркотичної залежності.

Тоді сину принцеси Діани заборонили спілкуватися зі старими друзями, які погано впливали на хлопця, а сам принц пробув у центрі всього лиш один день.

Пов'язка зі свастикою

У 2005 році Гаррі з'явився на костюмованій вечірці в день пам'яті жертв Голокосту в одязі, що імітує форму африканських військових частин Третього Рейху.

Принц Гаррі на вечірці / Фото видання livejournal.com

Така витівка обурила антифашистські та єврейські організації. Сам принц згодом перепросив і зазначив, що це був "необдуманий вибір".

Антипатія до преси та папараці

Як відомо, у душі Гаррі живе образа на репортерів, адже його мама, принцеса Діана, загинула в паризькому тунелі під мостом Альма, коли за нею гнались фотографи. Крім того, в пресу неодноразово зливались його особисті історії, що ще більше дратувало принца.

На шпальти видань часто попадали світлини Гаррі у нетверезому стані. Наприклад, у 2004 році, коли чоловік виходив із нічного клубу в районі Вест-Енд із друзям, на нього налетіли папараці. Тоді принц не витримав і напав на фотографа газети London Evening Standard Кріса Анкла, вихопивши фотоапарат і кинувши йому в обличчя.

Принц Гаррі напав на фотографа / Колаж видання Oboz.ua

Одруження з Меган Маркл

Коли пара оголосила про свої стосунки, точились чутки, що Єлизавета II не схвалить цей союз, адже Меган вже була в статусі дружини, а згодом розлучилась. Однак королева дала позитивну відповідь, але попросила скласти шлюбний контракт. Від так, 19 травня 2018 року пара одружилась.

Весілля Меган Маркл і принца Гаррі / Фото Getty images

Після одруження принц Гаррі декілька разів таки потрапляв у скандальні історії. Але це були вже не витівки онука Єлизавета II, а більше забаганки його обраниці. Меган чимало разів провокувала конфліктні ситуації через порушення королівських обов'язків.

Вона влаштувала скандал на стадіоні Вемблі, заборонивши себе фотографувати;

відмовилася від королівських акушерів;

не захотіла з'являтися на публіці з новонародженим немовлям;

заборонила пресі з'являтися на хрещенні принца Арчі, а також порушила безліч інших королівських традицій.

Пізніше подружжя й взагалі відмовилось від королівських обов'язків.

Герцог і герцогиня Сассекські підтвердили Її Величності королеві, що не повернуться як працюючі члени королівської сім'ї,

– йдеться в офіційній заяві Букінгемського палацу.

Сьогодні пара виховує двох дітей та живе окреме життя від інших членів королівської родини.