Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "33 вопроса от Люкс ФМ". По словам певицы, все финалисты уставшие.
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Все измучены. Когда видим друг друга, вы не думайте, что мы грыземся, бьемся и хотим подсыпать что-то, наоборот все спрашивают: "Как ты?",
– рассказала FIЇNKA.
FIЇNKA заметила, что все финалисты Нацотбора имеют много дел, но нет тех, которые держатся отстраненно. На вопрос, кого считает своим самым большим конкурентом, артистка ответила так:
Я не знаю, честно. Я просто в своем таком отдельном... С гуцульскими мотивами никого нет, поэтому я одна в своем роде. Нет конкурентов здесь,
– с улыбкой ответила певица.
FIЇNKA в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ": смотрите видео онлайн
Что известно об участии FIЇNKA в Нацотборе-2025
- Напомним, что FIЇNKA стала десятой финалисткой Национального отбора на Евровидение-2025, выиграв голосование в Дії. Она набрала 79 699 голосов (30,40%).
- Финал Национального отбора на Евровидение 2025 состоится в субботу, 8 февраля, где FIЇNKA выступит с песней "Культура". Кстати, ранее в сети заметили сходство ее трека с композицией Con Altura испанской исполнительницы Rosalia. Слушатели обвинили артистку в плагиате.
- Однако музыкальный продюсер нынешнего конкурса Тина Кароль заявила, что песня FIЇNKA – не плагиат.