Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "33 вопроса от Люкс ФМ". По словам певицы, все финалисты уставшие.

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Все измучены. Когда видим друг друга, вы не думайте, что мы грыземся, бьемся и хотим подсыпать что-то, наоборот все спрашивают: "Как ты?",

– рассказала FIЇNKA.

FIЇNKA заметила, что все финалисты Нацотбора имеют много дел, но нет тех, которые держатся отстраненно. На вопрос, кого считает своим самым большим конкурентом, артистка ответила так:

Я не знаю, честно. Я просто в своем таком отдельном... С гуцульскими мотивами никого нет, поэтому я одна в своем роде. Нет конкурентов здесь,

– с улыбкой ответила певица.

FIЇNKA в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ": смотрите видео онлайн

Что известно об участии FIЇNKA в Нацотборе-2025