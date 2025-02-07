Про це повідомляє 24 Канал з посилання на проєкт "33 запитання від Люкс ФМ". За словами співачки, усі фіналісти втомлені.

Читайте також Не вперше фіналіст Нацвідбору: чим відомий KHAYAT, який написав пісню після обстрілу Охматдиту

Всі змучені. Коли бачимо одне одного, ви не думайте, що ми гриземося, б'ємося і хочемо підсипати щось, навпаки всі питають: "Як ти?",

– розповіла FIЇNKA.

FIЇNKA зауважила, що всі фіналісти Нацвідбору мають багато справ, але немає тих, які тримаються відсторонено. На питання, кого вважає своїм найбільшим конкурентом, артистка відповіла так:

Я не знаю, чесно. Я просто у своєму такому окремому… З гуцульськими мотивами нікого немає, тому я одна у своєму роді. Немає конкурентів тут,

– з усмішкою відповіла співачка.

FIЇNKA у проєкті "33 запитання від Люкс ФМ": дивіться відео онлайн

Що відомо про участь FIЇNKA у Нацвідборі-2025