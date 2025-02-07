Про це повідомляє 24 Канал з посилання на проєкт "33 запитання від Люкс ФМ". За словами співачки, усі фіналісти втомлені.
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Всі змучені. Коли бачимо одне одного, ви не думайте, що ми гриземося, б'ємося і хочемо підсипати щось, навпаки всі питають: "Як ти?",
– розповіла FIЇNKA.
FIЇNKA зауважила, що всі фіналісти Нацвідбору мають багато справ, але немає тих, які тримаються відсторонено. На питання, кого вважає своїм найбільшим конкурентом, артистка відповіла так:
Я не знаю, чесно. Я просто у своєму такому окремому… З гуцульськими мотивами нікого немає, тому я одна у своєму роді. Немає конкурентів тут,
– з усмішкою відповіла співачка.
FIЇNKA у проєкті "33 запитання від Люкс ФМ": дивіться відео онлайн
Що відомо про участь FIЇNKA у Нацвідборі-2025
- Нагадаємо, що FIЇNKA стала десятою фіналісткою Національного відбору на Євробачення-2025, вигравши голосування в Дії. Вона набрала 79 699 голосів (30,40%).
- Фінал Національного відбору на Євробачення 2025 відбудеться у суботу, 8 лютого, де FIЇNKA виступить з піснею "Культура". До речі, раніше у мережі помітили схожість її треку з композицією Con Altura іспанської виконавиці Rosalia. Слухачі звинуватили артистку у плагіаті.
- Однак музична продюсерка цьогорічного конкурсу Тіна Кароль заявила, що пісня FIЇNKA – не плагіат.