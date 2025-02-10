Ранее бывшие студентки Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

Не пропустите После митингов в Киеве: Андрея Билоуса отстранят от работы в Молодом театре

Римма Зюбина возле КГГА обратилась к протестующим и поблагодарила их за то, что не молчат.

Безумное счастье, что вы это подхватили, и не молчите. Как говорил Евгений Сверстюк, который отсидел за независимость Украины много лет: "И один в поле воин". Я вам очень благодарна,

– сказала актриса.

Участники акции поддержали актрису громкими аплодисментами.

Что известно об акциях протеста в Киеве

Напомним, что сегодня под Молодым театром и КГГА состоялась акция протеста с требованием отстранить режиссера и преподавателя КНУТКиТ Андрея Белоуса от работы из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Поддержали киевлян студенты и молодые актеры во Львове, которые собрались возле оперного театра.

Впоследствии стало известно, что полиция Киева открыла уголовное производство против Андрея Белоуса. Сам преподаватель сделал заявление, в котором сказал, что открыт к расследованию.

После митингов в КГГА заявили, что Андрея Билоуса отстранят от должности директора-художественного руководителя Молодого театра для обеспечения объективного расследования и стабильной работы театра.