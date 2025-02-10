Раніше колишні студентки Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого звинуватили його у сексуальних домаганнях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.
Не пропустіть Після мітингів у Києві: Андрія Білоуса відсторонять від роботи у Молодому театрі
Римма Зюбіна біля КМДА звернулася до учасників протесту та подякувала їм за те, що не мовчать.
Шалене щастя, що ви це підхопили, і не мовчіть. Як казав Євген Сверстюк, який відсидів за незалежність України багато років: "І один в полі воїн". Я вам дуже вдячна,
– сказала акторка.
Учасники акції підтримали акторку гучними оплесками.
Що відомо про акції протесту у Києві
Нагадаємо, що сьогодні під Молодим театром та КМДА відбулася акція протесту з вимогою відсторонити режисера та викладача КНУТКіТ Андрія Білоуса від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях. Підтримали киян студенти та молоді актори у Львові, які зібралися біля оперного театру.
Згодом стало відомо, що поліція Києва відкрила кримінальне провадження проти Андрія Білоуса. Сам викладач зробив заяву, в якій сказав, що відкритий до розслідування.
Після мітингу у КМДА заявили, що Андрія Білоуса відсторонять від посади директора-художнього керівника Молодого театру задля забезпечення об'єктивного розслідування і стабільної роботи театру.