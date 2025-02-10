Раніше колишні студентки Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого звинуватили його у сексуальних домаганнях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

Не пропустіть Після мітингів у Києві: Андрія Білоуса відсторонять від роботи у Молодому театрі

Римма Зюбіна біля КМДА звернулася до учасників протесту та подякувала їм за те, що не мовчать.

Шалене щастя, що ви це підхопили, і не мовчіть. Як казав Євген Сверстюк, який відсидів за незалежність України багато років: "І один в полі воїн". Я вам дуже вдячна,

– сказала акторка.

Учасники акції підтримали акторку гучними оплесками.

Що відомо про акції протесту у Києві

Нагадаємо, що сьогодні під Молодим театром та КМДА відбулася акція протесту з вимогою відсторонити режисера та викладача КНУТКіТ Андрія Білоуса від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях. Підтримали киян студенти та молоді актори у Львові, які зібралися біля оперного театру.

Згодом стало відомо, що поліція Києва відкрила кримінальне провадження проти Андрія Білоуса. Сам викладач зробив заяву, в якій сказав, що відкритий до розслідування.

Після мітингу у КМДА заявили, що Андрія Білоуса відсторонять від посади директора-художнього керівника Молодого театру задля забезпечення об'єктивного розслідування і стабільної роботи театру.