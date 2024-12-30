Незабаром у пари народиться перша спільна дитина. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Самвела Туманяна.

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Так, пара опублікувала зворушливе відео з вагітної фотосесії. У ролику Самвел спершу цілує кохану, а тоді її животик.

Нарешті ми можемо розділити з вами найдорожче,

– зазначили майбутні батьки.

Водночас на момент написання матеріалу Самвел та Анастасія не розкрити подробиці про вагітність. Подружжя лише підкреслило, що для них це найважливіша подія року.

Зауважимо, 44-річна бразильська супермодель Жизель Бюндхен теж незабаром стане мамою. Вона вагітна від інструктора з джиу-джитсу Хоакіма Валенте. Це буде перша спільна дитина для пари.

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