За словами ведучого, він вже протягом восьми років не підтримує зв'язок з мамою. Виявляється, проблеми у спілкуванні з ненькою у нього почалися ще з дитинства.

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Як запевнив Слава, він більше не тримає образ на матір, але здивований її рішенням подати на нього в суд. Жінка захотіла, щоб Дьомін сплачував їй аліменти, оскільки вона вже поважного віку.

Телефоном ми кілька разів спілкувалися, але це було дуже поверхнево. Після того, як вона на зло мені подала на мене до суду на аліменти, хоча живе в Іспанії й там заробляє. Я не хочу з нею спілкуватися. Ці всі образи, це все в минулому,

– поділився шоумен.

Однак, Слава перестав спілкуватися з матір'ю через іншу причину. Виявляється, його мама, ймовірно, ходить на мітинги на підтримку Росії у війні з Україною. Тому Дьомін не може підтримувати зв'язок з людиною, яка піддалася ворожій пропаганді.

Вона, живучи в Іспанії, це не підтверджена інформація, але мені розповіли про це, що вона виходить на мітинги на підтримку Путіна і Росії. Для мене це був шок. Вона завжди так якось дивно про Україну говорила останнім часом, але, напевно, російська пропаганда на неї дуже сильно вплинула там,

– розкрив ведучий.

Слава Дьомін про спілкування з мамою: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, днями Дьомін висловився про спілкування з акторкою Ксенією Мішиною, з якою йому приписували роман. З'ясувалося, що чоловікові дійсно подобалася зірка та він навіть планував побудувати з нею серйозні стосунки.