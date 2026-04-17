D4vd (справжнє ім'я – Девід Ентоні Берк) затримав відділ поліції Лос-Анджелеса, що розслідує грабежі та вбивства. Про це повідомляє BBC.

Артиста підозрюють у вбивстві 14-річної Селести Рівас Ернандес. На підставі наявних доказів його заарештували.

Ще у вересні 2025 в автомобілі співака виявили останки дівчини, а в листопаді джерела повідомили, що D4vd є підозрюваним у її смерті.

Офіційно обвинувачення ще не висунули. Справу планують передати до прокуратури Лос-Анджелеса, щоб відкрити кримінальне провадження. Адвокати Девіда Берка спростовують всі звинувачення.

Дозвольте прояснити – фактичні докази у цій справі покажуть, що Девід Берк не вбивав Селест Рівас Ернандес і не був причиною її смерті. У цій справі велике журі не винесло жодного обвинувального висновку і не подало жодної кримінальної скарги. Девіда затримали лише за підозрою,

– кажуть представники співака у коментарях пресі.

Що відомо про справу?

У вересні 2025 влада отримала повідомлення про різкий запах від автомобіля Tesla, що стояв на штрафмайданчику для евакуйованих машин в Голлівуді. Авто зареєстроване за адресою артиста D4vd у Техасі. Про це йдеться в судових документах.

8 вересня у передньому багажнику автомобіля знайшли розкладену голову й тулуб у мішку. Згодом виявили, що останки належать 14-річній дівчині Селест Рівас Ернандес. Як повідомляють посадовці та експерти, вона могла бути мертвою вже кілька тижнів до того, як виявили тіло.

Ще у квітні 2024 батьки Рівас Ернандес оголосили про її зникнення. Дівчина жила приблизно за 120 кілометрів від місця, де знайшли тіло. Справа викликала чималі обговорення.

Що відомо про D4vd?

D4vd – американський виконавець з Г'юстона. Найбільше його знають завдяки хітам Here With Me та Romantic Homicide. Співак здобув популярність ще в підлітковому віці як блогер. Згодом почав займатися музикою і у 2023 році випустив перші треки. Через 2 роки він представив дебютний альбом та зібрав близько 22 мільйони слухачів на Spotify.

Коли знайшли останки дівчини, D4vd перебував у турі на підтримку свого альбому. Після інциденту співак призупинив музичну діяльність.