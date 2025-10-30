Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Цимбалюка. Актор поширив у сториз скриншот заголовка видання БЛІК, в якому зазначається, що він "покинув Україну".

Довбо**би, які зас*рають людям стрічку своїми одноклітинними заголовками, я вже повернувся в Україну. Власне, як і попередні десятки разів, що виїжджав на вистави та зйомки,

– наголосив Тарас Цимбалюк.

Цимбалюк відповів на закиди про виїзд з України / Скриншот з інстаграму актора

Зауважимо, що Тарас Цимбалюк разом з Анастасією Цимбалару, Антоніною Хижняк і Наталкою Денисенко був у Болгарії на зйомках фільму "Коли ти розлучишся?" – це продовження комедії "Коли ти вийдеш заміж?".

У Threads актор повідомив, що стрічка вийде в українських кінотеатрах у 2026 році. Режисером фільму став Олексій Комаровський.

Вас очікують ще більше авантюр, екшн пригод, поцілунків, інтриг, подорожей, узбережжя Чорного моря та нові небезпечно привабливі обличчя,

– розповіла команда фільму "Коли ти розлучишся?"

Команда фільму "Коли ти розлучишся?" / Фото з інстаграму

Де ще нещодавно знявся Тарас Цимбалюк?