Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Цимбалюка. Актор поширив у сториз скриншот заголовка видання БЛІК, в якому зазначається, що він "покинув Україну".
Довбо**би, які зас*рають людям стрічку своїми одноклітинними заголовками, я вже повернувся в Україну. Власне, як і попередні десятки разів, що виїжджав на вистави та зйомки,
– наголосив Тарас Цимбалюк.
Цимбалюк відповів на закиди про виїзд з України / Скриншот з інстаграму актора
Зауважимо, що Тарас Цимбалюк разом з Анастасією Цимбалару, Антоніною Хижняк і Наталкою Денисенко був у Болгарії на зйомках фільму "Коли ти розлучишся?" – це продовження комедії "Коли ти вийдеш заміж?".
У Threads актор повідомив, що стрічка вийде в українських кінотеатрах у 2026 році. Режисером фільму став Олексій Комаровський.
Вас очікують ще більше авантюр, екшн пригод, поцілунків, інтриг, подорожей, узбережжя Чорного моря та нові небезпечно привабливі обличчя,
– розповіла команда фільму "Коли ти розлучишся?"
Команда фільму "Коли ти розлучишся?" / Фото з інстаграму
Де ще нещодавно знявся Тарас Цимбалюк?
Тарас Цимбалюк також знявся у серіалі "Сім'я по неділях", який вийшов на Новому каналі 3 листопада, і у фільмі "Лютий привіт" – прем'єра запланована на 2026 рік.
А 16 жовтня в кінотеатрах вийшла детективна комедія "10 блогерят", де зіграли Ольга Сумська, В'ячеслав Довженко, Олексій Вертинський, Тарас Цимбалюк, Арам Арзуманян, Кенді Суперстар, Оля Шелбі, Олександр Терен, alyona alyona та Джозефіна Джексон.