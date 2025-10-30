Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Цимбалюка. Актор поширив у сториз скриншот заголовка видання БЛІК, в якому зазначається, що він "покинув Україну".

Довбо**би, які зас*рають людям стрічку своїми одноклітинними заголовками, я вже повернувся в Україну. Власне, як і попередні десятки разів, що виїжджав на вистави та зйомки,
– наголосив Тарас Цимбалюк.

Тарас ЦимбалюкЦимбалюк відповів на закиди про виїзд з України / Скриншот з інстаграму актора

Зауважимо, що Тарас Цимбалюк разом з Анастасією Цимбалару, Антоніною Хижняк і Наталкою Денисенко був у Болгарії на зйомках фільму "Коли ти розлучишся?" – це продовження комедії "Коли ти вийдеш заміж?".

У Threads актор повідомив, що стрічка вийде в українських кінотеатрах у 2026 році. Режисером фільму став Олексій Комаровський.

Вас очікують ще більше авантюр, екшн пригод, поцілунків, інтриг, подорожей, узбережжя Чорного моря та нові небезпечно привабливі обличчя,
розповіла команда фільму "Коли ти розлучишся?"

Коли ти розлучишсяКоманда фільму "Коли ти розлучишся?" / Фото з інстаграму

Де ще нещодавно знявся Тарас Цимбалюк?

  • Тарас Цимбалюк також знявся у серіалі "Сім'я по неділях", який вийшов на Новому каналі 3 листопада, і у фільмі "Лютий привіт" – прем'єра запланована на 2026 рік.

  • А 16 жовтня в кінотеатрах вийшла детективна комедія "10 блогерят", де зіграли Ольга Сумська, В'ячеслав Довженко, Олексій Вертинський, Тарас Цимбалюк, Арам Арзуманян, Кенді Суперстар, Оля Шелбі, Олександр Терен, alyona alyona та Джозефіна Джексон.