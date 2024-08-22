Уперше за довгий час мережу замилувало фото подружжя. Користувачі соцмережі вже засипали пару приємними компліментами.

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Пара відвідала щорічну нараду керівників закордонних дипломатичних установ, яка проходила у Дніпрі. Екскомандувач ЗСУ постав у класичному костюмі темного кольору, а от дружина Олена обрала модний лук із сірим костюмом і білими кедами. Валерій Залужний залишив фото без підпису.

Валерій та Олена Залужні / Фото з фейсбуку Валерія Залужного

Підписники вже написали подружжю сотню приємних коментарів:

"Фантастичні. Яка прекрасна пара";

"Дуже гарна пара! Здоров'я вам і щастя";

"Гармонійні й красиві до непристойності!";

"Потужна родина з добрими очима";

"Яка стильна, чудова пара. Світлі, сміливі й сонячні!"

Нагадаємо, що подружжя разом уже понад 20 років. У лютому 2024 року Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. У травні Президент України Володимир Зеленський призначив "залізного генерала" послом у Велику Британію. З того часу пара живе у Лондоні.