У Threads Козловського розкритикувала користувачка під ніком bakalobalakalo. У коментарях під дописом одні українці підтримують Марину, а інші не поділяють її думку.

Вибачте, а що це за х*йня? 24 і 25 березня в Полтаві Дні жалоби. Жалоби! С*ка, у моєму місті загинули люди! Люди залишились без домівок! Це ж настільки треба бути лицемірною, беземпатійною, жалюгідною паскудою, щоб пісні співати й танці танцювати в ці дні! Козловському аби бабки рубати!,

– обурилася Марина.

Дівчина додала, що, можливо, хтось із постраждалих збирався піти на концерт Козловського. Марина також розкритикувала слова співака, що концерт відбувся "попри все".

"Попри все", с*ка! "Попри все!" Ну, вибачте, шановний Віталіку, що люди померли від влучання "Шахеда" у свої будинки вночі, поки спали. Вони не планували зривати вам концерт. Ви не думайте, просто так сталося. Але ви молодець, що переступили через це і з гордо піднятою головою відспівали "Пінаколаду", поки їхні сім'ї оплакували своїх рідних. Це і є талант,

– написала вона.

Марину підтримала блогерка Олена Мандзюк. Вона наголосила, що артисту та відвідувачам концерту "було байдуже на День жалоби, на смерть містян".

Одні заробляють гроші, інші розважаються, "попри все". Країна абсурду,

– додала Мандзюк.

Мандзюк обурилася через концерт Козловського у День жалоби / Скриншот з Threads

Водночас представники одного з концертних агентств спробували роз'яснити ситуацію. Вони зауважили, що рішення про перенесення концерту приймає не лише артист, і додали, що він відбувся у Палаці "Листопад", який є комунальною власністю.

Артист не міг вийти на сцену без узгодження з керівництвом палацу, а ті відповідно підпорядковуються керівництву міста. Отже, маємо колективне рішення всіх. Зазвичай, по інших містах, День жалоби оголошують на наступний день після трагедії, і саме в день трагедії всі події в містах відбуваються,

– пояснили у концертному агентстві.

Концертне агентство прокоментувало скандал навколо концерту Козловського / Скриншот з Threads

Як відреагували інші люди?

"Кожного дня сім'ї оплакують рідних через війну і не тільки. Але, бл*ть, дайте людям пожити хоч трохи. Якщо тільки новини дивитися, то можна швидше вмерти всім".

"Якщо в полтавців був День жалоби, чому вони пішли на концерт? Упевнена, що з цього концерту частина грошей буде витрачена на потреби військових. Не засмучуйтесь так. Життя триває і без тих, кого ми втрачаємо".

"Те, що Козловський дно – це факт. Тут ще питання до військової адміністрації та місцевої влади, які повинні були скасувати розважальні заходи. І питання до людей, які на нього пішли танцювати на кістках".

Реакція мережі на концерт Козловського у День жалоби / Скриншоти з Threads

Наразі Віталій Козловський не прокоментував скандал. Натомість він продовжує поширювати в інстаграм-сториз відео з концерту.

