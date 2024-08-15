Втім, днями команда співака оголосила про його повернення у шоубізнес. 23 серпня, Винник випустить україномовну пісню "Мої люди". Це буде перший трек Олега за час вторгнення. Про те, як змінювався Винник від початку своєї кар'єри в Україні до сьогодення – читайте в матеріалі Show24.

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Який вигляд мав Винник до початку вторгнення

Протягом тривалого часу артист виступав у Німеччині, резидентом якої він є. Чоловік успішно гастролював світом та став справжньою зіркою. У 2007 році він випустив кліп до пісні "Аромат моєї мрії", де постав із довгим білявим волоссям, рожевій футболці, чорному піджаку та синіх обтислих джинсах. Цей образ стане його родзинкою, про який згодом в Україні говоритимуть усі.

Олег Винник – "Аромат моєї мрії": дивіться відео онлайн

У 2011 році Олег вирішив будувати кар'єру в рідній країні. Відтоді чоловік швидко почав здобувати популярність. Його запрошували на збірні концерти, зокрема на День міста Києва, а в наступні два роки він випустив ще два альбоми.



Олег Винник на початку кар'єри / Фото з фан-акаунту співака

Водночас квитки на його концерти купували з шаленою швидкістю. Він багато гастролював, а перший сольний концерт провів у Палаці "Україна". Вже у 2017-му Винник почав збирати цілі стадіони шанувальників. До слова, у цей період Винник вже створив собі постійний образ – довге волосся до плечей і легка щетина.



Фірмовий стиль Олега Винника / Фото з офіційного фан-клубу артиста

До початку вторгнення артист не вдавався до кардинальних змін іміджу. Чоловік зазвичай комбінував футболки, піджаки та обтислі джинси різних кольорів. Періодично Олег зав'язував волосся у хвіст, таким чином дивуючи прихильників новим образом. З такою зачіскою виконавець поставав під час знімань шоу "Голос країни-11", де був зірковим тренером.



Образ Винника під час знімань шоу / Фото каналу "1+1"

Фото Винника після його першої публічної появи

Втім, з початком вторгнення артист несподівано виїхав до Німеччини й впродовж тривалого часу не з'являвся на публіці. Лише влітку 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, де зізнався про лікування за кордоном рідкісної хвороби, щоправда, її назву вирішив приховати. До того ж чоловік постав у зовсім іншому образі: з довгим білявим волоссям, бородою та окулярах. Фани звернули увагу, що в артиста з'явилися зморшки та в нього погіршився зір.



Олег Винник дав перше інтерв'ю за час вторгнення / Скриншот з відео

Олег також коротко пояснив своє зникнення з соцмереж і відсутність будь-яких коментарів щодо війни. Річ у тім, що він не може відновити доступ до сторінок. На цьому висловлювання артиста закінчилися, і чоловік знову зник з радарів публічності.

Втім, через кілька місяців голова офіційного фан-клубу співака, Валерія Барон, показала нове фото Винника. За словами жінки, до зірки звернулися волонтери з благодійного фонду "Буцькі Ангели". Співак допомагав з пошуками автомобіля на фронт та передав інші потрібні речі, які збирав у Німеччині з колегами. На світлині артист з усмішкою позував в окулярах і кепці, а волосся зібрав у хвіст.



Олег Винник разом з волонтерами / Фото з інстаграму Валерії Барон

У лютому 2024 року мережею поширилося нове фото артиста з Барон, яке викликало багато обговорень. Олег і Валерія постали перед драматичним театром Theater des Westens. Однак, Винник позував у тому ж образі, в якому давав своє перше інтерв'ю за час вторгнення – темно-синьому джемпері та синіх джинсах, а на обличчі окуляри.

Який вигляд має Олег Винник зараз

Пізніше почали ширитися чутки про повернення Олега на сцену. Втім, вони підтвердилися лише у серпні 2024 року, коли Барон повідомила про реліз нової пісні Винника "Мої люди".

Цікаво, що про прем'єру треку співак особисто не повідомляв – за нього говорила команда. Однак, невдовзі виконавець вийшов у прямий ефір, де розповів детальніше про композицію.

Чоловік подякував шанувальникам, які підтримували його та не забули про нього. Як запевнив артист, він протягом останніх 2,5 роки "жив, хворів і одужував" цією композицією, фрагмент з якої виконав наприкінці ефіру. На відео чоловік постав з довгим білявим волоссям та бородою. Таким чином, Олег майже не змінився з останньої появи на інтерв'ю.

Прямий ефір Олега Винника: дивіться відео онлайн

Також відомо, що Винник планує поїхати в міжнародний тур. Однак, поки невідомо, чи варто очікувати фанам концерти в Україні.