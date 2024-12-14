Королівський інсайдер розповів про стан Кейт Міддлтон зараз. За словами джерела, вона ще "не повністю одужала" від раку, пише 24 Канал з посиланням на People.

До слова Принц Вільям розповів Трампу про стан батька та дружини: як почуваються Чарльз III і Кейт

Зараз вона зосереджена на собі та своїй сім'ї, і це правильно,

– розповіло джерело, близьке до палацу.

Колишня прессекретарка Єлизавети II додала, що Кейт Міддлтон з кожним разом має все кращий і кращий вигляд. А останні публічні виходи свідчать про відновлення, хоч і не остаточне повернення до обов'язків.

"Небезпечні для життя захворювання змушують переглянути пріоритети. Вона і Вільям і раніше завжди давали зрозуміти, що сім'я – це найголовніше... Неможливо пройти через щось подібне і вийти з цього колишнім. Тепер вона інша людина", – повідомляють джерела.

Журналістка Саллі Сміт додала, що Кейт Міддлтон продовжить зрідка з'являтися на публіці. Тому шанувальники мають бути готові до того, що Кетрін може працювати менше. Вона займатиметься тим, що справді їй подобається.

Кейт не повернулася до нормального життя, але є ознаки світла у кінці тунелю,

– зауважив друг королівської сім'ї.

Де тепер Кейт Міддлтон

Зараз принц Вільям, Кейт Міддлтон та їхні діти готуються до Різдва. Вони планують відвідати короля Чарльза III у Сандрінгемі. Там сім'я візьме участь у традиційних святкуваннях та, ймовірно, вийде на публіку під час візиту до церкви.