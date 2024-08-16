Юрію сьогодні, 16 серпня, виповнюється 62 роки. Поет родом із Калуша, Івано-Франківської області. У школі вчився на відмінно, а в 14 років почав писати перші вірші, хоч і російською мовою. Що ви не знали про життя іменника – читайте далі в матеріалі Show 24.

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Феномен творчої натури

Після закінчення школи Іздрик вступив до Львівського політехнічного інституту на механіко-технологічний факультет. У студентські роки брав активну участь у заходах, які були пов'язані з музикою, мистецтвознавством і театром. Після закінчення працював інженером на Івано-Франківському заводі автоматизованих ливарних машин, а потім перевівся до Калуського науково-дослідного інституту галургії.

Однак Іздрик не покинув своєї творчої натури. Наприкінці 80-х років чоловік активно почав проявляти себе. У 1989 році світ побачив легендарний літературно-мистецький журнал "Четвер", одним із засновників якого був Юрій Іздрик.

Обкладинка видання "Четвер" / Фото Вікіпедія

У 1990 році поет познайомився з Юрієм Андруховичем і запропонував новому товаришу разом випускати журнал. Андрухович одразу ж пристав на цю пропозицію. У 1997 році роботу над журналом призупинили. З 1999 року видання почало виходити як квартальний часопис. Останній номер "Четверга" вийшов у 2008 році.

Перші твори та вірші Іздрика з'явились в уже загаданому журналі та виданні "Відрижка" (Польща). На початку навіть вважали, що Іздрик – це псевдонім Андруховича, бо у творах перегукувались однакові герої, цитати та сюжети.

Паралельно із літературною діяльністю Юрій захопився малярством. Він взяв участь у різних виставках і навіть провів власні. Іздрик і сьогодні займається художнім оформленням власних книжок. Студентська пристрасть до театру також дала про себе знати. У 90-х роках чоловік почав писати інсценівки, а Черкаський обласний молодіжний театр створив за ними вистави.

Іздрик активно працював і продовжує працювати над виданням книг. Серед яких:

"Острів КРК та інші історії" (1998);

"Воццек" (1998) – цей роман став справжньою вершиною творчої діяльності Іздрика;

"Подвійний Леон" (2000);

"Underwor(l)d" ("Підземелля") (2011);

збірки есеїв і шкіців (шкіц – це нарис, який фіксує задум художнього витвору чи окремої його частини в найхарактерніших рисах) "Флешка 2GB" і "ТАКЕ" (2009). Того ж року автор отримав визначну нагороду "Книга року Бі-Бі-Сі 2009";

поетична збірка "Іздрик Ю." (2003) та багато інших.

Юрій також співпрацював із газетою "День" і працював над музикою. Митець навіть провів декілька фортепіанних концертів.

Цікавий факт, що Іздрик у широкому колі знаний, як представник "станіславського феномену".

Станіславський феномен – це група українських письменників, які проживали Івано-Франківську чи області, й були пов'язані з західним постмодернізмом після розпаду СРСР.

Цікаві факти про Юрія Іздрика

Його роман "Воццек" здобув таку популярність, що перший тираж книги в Івано-Франківську розлетівся за тиждень;

У 2008 році провів спільні читання з російським пропагандистом Захаром Прилєпіним;

У 2013 році Іздрик потрапив у ДТП. У той же день із раною на голові він виступив на презентації книжки з емоційною промовою;

У 51 рік він закохався у жінку, яка вже була заміжня. Він намагався добитись взаємних почуттів, присвячуючи їй вірші;

У 2015 році чоловік отримав срібний хрест за заслуги перед Польщею від тодішнього президента Броніслава Коморовського;

Перед пандемією Юрій здійснив свою мрію – знявся у фотосесії "ню" (це фотосесія, коли модель позую повністю або частково оголена);

У 50-річному віці поет зміг перебороти залежність від алкоголю. Цей період він називає одним із найважчих у житті.

Де Юрій Іздрик сьогодні

Поет дуже рідко з'являється у публічному просторі. У 2020 році Іздрик знявся у фільмі "Я і Фелікс". Історія зав'язана на ексрозвіднику, роль якого виконує Юрій, у якого посттравматичний синдром, а також на хлопцю Тимофію, котрий мешкає зі своєю бабусею.

Трейлер фільму "Я і Фелікс" із Юрієм Іздриком: дивіться відео онлайн

У 2023 році вийшли дві книги прозаїка: "Третій рай" і "Колекція". За останньою інформацією, Іздрик проживає у своїй квартирі в Калуші та дуже радий тому, що місцеві жителі його майже не впізнають.