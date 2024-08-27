Злата Огнєвіч поскаржилась, що зараз, особливо під час повномасштабної війни, країна не працює над захистом жінок. Тому з останнього нападу для переслідувача нічого не змінилося.
До слова Війна вплинула, – Злата Огнєвіч неочікувано розповіла про проблеми зі здоров'ям
У нашій країні зараз не приділяють увагу тим законам, які захищають жінок. З того часу, коли він на мене нападав, нічого не змінилося. Навіть мій юрист сказав: "Злато, тільки тоді, коли він проштрикне тебе ножем дуже глибоко, я матиму можливість тебе захищати, якось вплинути. А поки що він буде ходити й переслідувати тебе",
– розповіла співачка.
На щастя, зараз Злату Огнєвіч не турбують. Востаннє вона бачила переслідувача на своєму районі й пригрозила викликати поліцію. Чоловік перебуває на свободі й працює у таксі.
Що відомо про сталкерів Злати Огнєвіч
- Близько 3 років співачку переслідував Вадим Лебідь – він погрожував артистці розправою та писав їй образи у листуваннях. Злата зверталась до поліції, мера Києва й навіть Зеленського за допомогою. Чоловіку вручили підозру та затримали, але згодом відпустили за рішенням суду. Через війну розслідування справи Лебедя призупинилося.
- Вже у 2023 у Злати Огнєвіч з'явився ще один надокучливий фанат. Спершу він здавався безпечним, але згодом чоловік знайшов її номер й вже неодноразово телефонував, а ще надзвонював консьєржу будинку, в якому мешкає артистка. Виконавиця знову зверталась до поліції, після чого він попросив вибачення.