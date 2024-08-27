Злата Огнєвіч поскаржилась, що зараз, особливо під час повномасштабної війни, країна не працює над захистом жінок. Тому з останнього нападу для переслідувача нічого не змінилося.

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У нашій країні зараз не приділяють увагу тим законам, які захищають жінок. З того часу, коли він на мене нападав, нічого не змінилося. Навіть мій юрист сказав: "Злато, тільки тоді, коли він проштрикне тебе ножем дуже глибоко, я матиму можливість тебе захищати, якось вплинути. А поки що він буде ходити й переслідувати тебе",

– розповіла співачка.

На щастя, зараз Злату Огнєвіч не турбують. Востаннє вона бачила переслідувача на своєму районі й пригрозила викликати поліцію. Чоловік перебуває на свободі й працює у таксі.

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