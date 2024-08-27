Після спільної роботи Златі Огнєвіч приписують роман з Максимом Бородіним, який має кохану дружину. Зірці пишуть, начебто у них виникло щось більше, ніж робочі стосунки.

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Та співачка всі плітки відкидає. Вона закликала не шукати підтексту, а сприймати кліп – як кіно.

І що? Люди пишуть не тільки це в інтернеті, ще багато всього пишуть. Це історія така. Сприймайте це як кіно,

– відповіла Злата Огнєвіч.

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Злата Огнєвіч про хейт тексту пісні

Користувачі розкритикували нову роботу зірок ще й через текст. Пильним фанам не сподобалось слово "біжав" у треці. Злата відповіла, що зверталась з цього приводу до філолога.

""Біжав" – це не суржик, це художній зворот слова, який допускається в українській мові. Я зверталася до перекладача-лінгвіста, він сказав, що це допустимий зворот слова. Я коли його почула в тексті, навіть не звернула увагу, бо в моєму оточенні також кажуть "біжав", і я кажу "біжав". Але люди дуже прискіпливо до цього ставляться", – зауважила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч також представила саундтрек до фільму "Конотопська відьма", який розповідає про помсту окупантам. Пісня "Пташка" – це присвята незламній силі жінок.