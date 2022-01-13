Схоже на окупацію: Рогозін заявив, що не хоче бачити казахського міністра на "Байконурі"

Дмитро Рогозін публічно заявив про небажання співпрацювати з міністром інформації Казахстану Аскаром Умаровим. Керівник Роскосмосу звинуватив казахського міністра в антиросійських поглядах.

Свою позицію Рогозін висловив на сторінці у твітері. Цікаво, що керівник Роскосмосу – не перших, хто оголосив бойкот Умарову.

Цікаво Чергова істерика Роскосмосу: Рогозін жаліється на "насмішки" через успішний старт Crew Dragon

Раніше про небажання співпрацювати заявив голова Росспівробітництва Євген Примаков. Він назвав чиновника "русофобською погань". Згодом і глава Роскосмосу сказав, що на космодромі Байконур Умарову будуть "не раді".

Ми його там не чекаємо,

– написав Рогозін.

Зауважимо, що Умарову раніше заборонили в'їзд до Росії. У Кремлі його погляди називають русофобськими. Додамо, що через протести в Казахстані президенту республіки Касим-Жомарту Токаєву довелося розпустити уряд і зібрати новий склад кабінету міністрів країни. Деякі політики зберегли посади. Серед голів відомств був і Аскар Умаров, що обурило російські міжнародні організації.

Реакція Умарова

Сам Умаров у фейсбуці зазначив, що образ намагаються демонізувати, і він "не є тим, ким його намагаються уявити". Міністр наголосив, що "на всіх постах", які він обіймав до цього, він намагався плідно співпрацювати з "російськими та іншими партнерами".

Розумію, наскільки важливими для нас є союзницькі відносини з Росією. Викликає повагу та подяку підтримка Росії нашої країни,

– додав він.

Умаров запевнив, що готовий і надалі працювати у цьому напрямі для загальної користі, і що хоче підтвердити свою відданість принципам толерантності та дружби народів.

Днями космодром "Байконур" взяли під посилену збройну охорону. Сталося це на тлі масових заворушень у Казахстані. Космодром, нагадаємо, орендує Росія.

Повний текст публікації Дмитра Рогозіна:

На космодромі "Байконур" ми не будемо раді міністру Аскару Умарову. Ми його там не чекаємо.