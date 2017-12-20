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Шпигун Росії у Кабміні: Гройсман відреагував на затримання свого перекладача

00:34, сьогодні 1734 Читать новость на русском
Затримання Єжова
Затримання Єжова / Скріншот YouTube

Стало відоме ім'я та подробиці біографії чиновника Кабінету міністрів України, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби.

За даними українських ЗМІ, затриманий урядовець - це Станіслав Єжов, який працював на посаді заступника керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Як пишуть "Українські новини", раніше Єжов працював у посольстві України в США та в Адміністрації президента.

У протоколі він відповідав, зокрема за переклад зустрічей з іноземними делегаціями і часто сам здійснював переклад. Із Гройсманом, за даними видання, він почав працювати ще у Верховній Раді й разом з ним перейшов працювати в Кабмін.

Сам Володимир Гройсман вже відреагував на затримання Єжова. На своїй сторінці у Facebook він повідомив про його затримання та подякував СБУ за пильність.

Спільно зі службою Безпеки України виявили в Секретаріаті КМУ чиновника, який тривалий час працював в інтересах ворожої ...

Опубліковано Volodymyr Groysman 20 грудня 2017 р.

При цьому, згідно з інформацією, вказаною в електронній декларації Єжова, його дружина є громадянкою Російської Федерації.

За даними слідства, чиновника завербували під час тривалої закордонного відрядження. Начальник департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров, коментуючи затримання, повідомив, що Єжов нібито "передавав інформацію, викрадав документи, підслуховував новини, шукав інформацію серед колег і справно передавав її російським спецслужбам, своїм кураторам, на яких він працював".

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України викрила чиновника секретаріату Кабміну на діяльності в інтересах спецслужб Росії.

Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України СБУ Україна – Росія Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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