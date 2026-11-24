59-річного жителя Запоріжжя засудили до 15 років ув'язнення за передачу даних ворогу. Зокрема він зливав інформацію про кораблі Сил оборони України на Одещині.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, 59-річного чоловіка завербували російські спецслужби ще в березні 2023 року. До нього вийшли на контакт через знайомого, який залишився на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Затримали на гарячому

Чоловік працював далекобійником та використовував робочі рейси, аби приховано збирати дані про розташування військових підрозділів та бойової техніки.

Зокрема наприкінці лютого він отримав завдання встановити, де розташовані броньовані артилерійські катери ВМС України в Одеській області. У Запоріжжі він системно передавав дані про дислокацію та переміщення українських військових. Також засуджений збирав інформацію про наслідки ураження після ракетних атак.

Правоохоронці затримали чоловіка у березні 2024 року під час підготовки до виконання чергового завдання ворога та вилучили мобільний телефон із доказами співпраці. У суді чоловік вини не визнав і не розкаявся,

– йдеться у повідомленні.

За матеріалами СБУ, чоловіка визнали винним у державній зраді та засудили до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Додамо, нещодавно на Хмельниччині засудили на 15 років диверсантів ФСБ, які підірвали вибухівку перед локомотивом.