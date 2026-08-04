Будинки під землею та тисячі евакуйованих: Шрі-Ланка потерпає від масштабних повеней

Сильні дощі спричинили масштабні повені та зсуви ґрунту в Шрі-Ланці. Через негоду влада закрила школи в гірських районах і евакуювала майже 2 тисячі мешканців.

Про це пише AP.

Що відомо про повені, які накрили Шрі-Ланку?

За даними Центру управління стихійними лихами, найбільше постраждали райони центральної частини країни. П'ятеро людей загинули після того, як зсуви ґрунту накрили два житлові будинки. Ще троє людей отримали поранення, а двоє вважаються зниклими безвісти.

Стихія пошкодила щонайменше 129 будинків, а майже 2 тисячі мешканців були змушені залишити свої домівки. Для проведення рятувальних операцій залучили військових і військово-морські сили, які допомагають евакуювати людей із підтоплених територій. Також через зсуви ґрунту, великі камені та повалені електроопори в окремих районах перекрито автомобільний рух.

Масштабні повені в Шрі-Ланці дивіться відео

This evening, massive floodwaters are surging through the area near Hotel Ganga Addara in Getambe, Kandy, Sri Lanka, causing dangerous flooding and severely impacting the surrounding area. pic.twitter.com/LJhYmrNyOn — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 3, 2026

Нинішнє лихо сталося менш ніж через рік після руйнівного циклону Ditwa, який у листопаді забрав майже 640 життів, зачепив близько 2 мільйонів людей і завдав країні збитків на понад 4,1 мільярда доларів. Центральна провінція, яка й тоді постраждала найбільше, досі відновлюється після тієї катастрофи.

Повені та зсуви ґрунту є одними з найнебезпечніших природних лих у Шрі-Ланці. Під час сезону мусонів вони регулярно призводять до масштабних руйнувань, людських жертв і масової евакуації населення.

Нагадаємо, на початку грудня 2025 року Шрі-Ланку, Індонезію та Таїланд накрили наймасштабніші повені та зсуви в їхній історії. Внаслідок стихії загинули вже понад 1200 людей, ще понад 800 вважаються зниклими безвісти. Найбільше постраждала Індонезія, де загинули 659 людей, ще 390 жертв зафіксували на Шрі-Ланці та 181 – у Таїланді. Стихія зруйнувала інфраструктуру, затопила міста, залишила без світла й питної води мільйони людей. За оцінками ООН, пошкоджено понад 15 тисяч будинків.