У штабі Тихановської просять білорусів тиснути на місцеву владу
Штаб опозиційної кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської просить білорусів вимагати від місцевої влади не визнавати результатів виборів 9 серпня. Якщо чиновники не погоджуватимуться – то треба вимагати вже їхньої відставки.
На місцях слід створювати страйккоми
Білорусам необхідно створювати страйккоми на своїх робочих місцях. Про такий план дій повідомила у дописі у фейсбуці довірена особа Світлани Тихановської Ольга Ковалькова.
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Під час акцій на центральних площах своїх міст вимагайте від керівництва місцевих адміністрацій, виконкомів заяв про невизнання офіційних результатів голосування з вимогою про відставку Олександра Лукашенка,
– написала Ковалькова.
Якщо місцеві керівники на такі кроки йти відмовлятимуться, то мітингувальникам слід буде вже вимагати їхньої відставки.
Коротко про протести у Білорусі
- Масові протести в Білорусі почалися після оголошення результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані. Вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня.
- Мирних демонстрантів почали бити та затримувати ОМОНівці.
- За тиждень щонайменше троє людей загинули, понад тисяча людей були поранені. Більше, ніж 7 тисяч – затримали.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не планує до того часу, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Головна конкурентка Лукашенка – Світлана Тихановська наразі перебуває у Литві. У її штабі кажуть, вона виїхала через тиск влади.