Штаб опозиційної кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської просить білорусів вимагати від місцевої влади не визнавати результатів виборів 9 серпня. Якщо чиновники не погоджуватимуться – то треба вимагати вже їхньої відставки.

На місцях слід створювати страйккоми

Білорусам необхідно створювати страйккоми на своїх робочих місцях. Про такий план дій повідомила у дописі у фейсбуці довірена особа Світлани Тихановської Ольга Ковалькова.

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Під час акцій на центральних площах своїх міст вимагайте від керівництва місцевих адміністрацій, виконкомів заяв про невизнання офіційних результатів голосування з вимогою про відставку Олександра Лукашенка,

– написала Ковалькова.

Якщо місцеві керівники на такі кроки йти відмовлятимуться, то мітингувальникам слід буде вже вимагати їхньої відставки.

Зверніть увагу! Опозиційні сили Білорусі створили Координаційну раду, яка має займатись питанням передачі влади в країні. Перше засідання ради відбудеться 19 серпня.

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