Такого давно не було: у Фінляндії – масштабний збій в електромережі

Станом на ранок 28 грудня 115 тисяч домогосподарств у Фінляндії залишалися без електрики. Причина тому – зимовий шторм "Ханнес", який накрив країну та спричинив найбільший за десятиліття збій електромережі.

Шторм "Ханнес" завдав серйозних руйнувань електромережі Elenia. Ця компанія обслуговує Південну та Північну Пох'янмаа, Центральну Фінляндію, Пірканмаа, Канта-Хяме та Пяйят-Хяме, передає 24 Канал із посиланням на Yle.

Дивіться також Треба 2 – 3 дні, щоб стабілізувалась ситуація зі світлом у Києві, – нардеп Нагорняк

Що відомо про великий збій електромережі у Фінляндії?

За даними компанії, на місцях пошкодження дуже серйозні. Ремонтні роботи триватимуть кілька днів. До наступного тижня всі перебої з електроенергією не будуть ліквідовані.

Для відновлення електропостачання компанія ізолює пошкоджені ділянки та підключає непошкоджені райони. Завдяки цьому близько 30 000 клієнтів вже отримали електрику.

Особливо сильно постраждав регіон Пірканмаа, де з 20:00 до 08:00 минулої ночі надійшло майже 600 викликів, пов'язаних із наслідками шторму. Більшість звернень стосувалися падіння дерев на дороги та лінії електропередач.

Також були випадки пошкодження будівель сильним вітром. Крім Пірканмаа, понад 1000 аварійних викликів надійшло в Центральну Фінляндію, Південну, Північну та Центральну Остроботнію, а також у регіон Сатакунта.

Шторм накрив США та країни Північної Європи