У мережі виклали відео, де видно, як чоловік погрожує жінці кулаками, б'є її по потилиці й штовхає. Про інцидент розповіли 22 вересня. Поліція ще не оприлюднила офіційної інформації.

Цікаво Катували та вимагали гроші: затримали поліцейську банду з Дніпра

Не сподобалось, що будинок зачинений

ЖК "Павлівський квартал" ще добудовують. Тобто він повністю не функціонує. Власникові одної з квартир не сподобалось, що будинок був зачинений, коли він вирішив туди прийти.

До житла можна було потрапити лише за дзвінком консьєржці. На відео видно, як жінка відчиняє власникові двері й він одразу нападає на неї з погрозами.

Як власник квартири штовхав консьєржку і погрожував їй кулаками: відео



Чоловік розмахує кулаками та штовхає жінку до ліфта. Ймовірно, для того, щоб вона відчинила йому двері до квартири. Жінка на вигляд постійно стривожена й комусь телефонує.

Жінка в лікарні з підозрою на інфаркт

Згодом зловмисник б'є консьєржку по потилиці. Опісля чоловік погрожує їй і розбиває мобільний телефон жінки. Видно, що вона дуже перелякана й плаче.

У ЗМІ кажуть, що після скандалу потерпілій стало погано. Швидка забрала її з підозрою на інфаркт. Уже кілька днів консьєржка перебуває у важкому стані.

Також повідомляють, що керівництво житлового комплексу написало заяву в поліції. Там її вже опрацьовують.