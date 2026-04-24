Зняли з розшуку ТЦК: чи потрібно платити штраф і в яких випадках його анулюють

В Україні зростає кількість запитань щодо розшуку ТЦК та можливих штрафів для військовозобов’язаних. Юристи пояснюють, що сам факт зняття не завжди означає автоматичне скасування фінансового покарання.

Водночас існує умова, за якої штраф може бути анульований без додаткових рішень. Про це розповідає юрист Владислав Дерій.

Дивіться також Це варто знати: у поліції пояснили, чому людину можуть повторно забрати до ТЦК

Що відомо про штраф після розшуку ТЦК?

Як пояснюють юрист, розшук і накладення штрафу є різними юридичними процедурами, які не завжди пов’язані між собою. За інформацією фахівців, якщо особу було знято з розшуку без винесення постанови про адміністративне правопорушення, штраф фактично не застосовується.

У такому випадку відсутнє саме рішення про притягнення до відповідальності, а отже – і фінансове покарання. Водночас, якщо постанова про штраф уже була винесена раніше, вона залишається чинною навіть після зняття особи з розшуку. Тобто сам факт припинення розшуку не скасовує автоматично вже ухвалене рішення про адміністративне стягнення.

Юрист наголошує: розшук означає, що особу намагалися встановити або знайти через можливі порушення правил військового обліку чи мобілізаційного законодавства.

Штраф же є окремим видом відповідальності, який застосовується лише після відповідного рішення уповноваженого органу.

Які причини розшуку військовозобов’язаних?

Варто зауважити, що йдеться не про кримінальний розшук, а про адміністративну процедуру. Її метою є доставити військовозобов’язаного до ТЦК для складання протоколу та можливого накладення штрафу, адже відповідальність застосовується лише за особистої присутності.

Найчастіше підставами для розшуку є порушення правил військового обліку, зокрема:

відсутність на обліку за місцем проживання;

неведення обліку на роботі або за місцем навчання;

ігнорування повістки чи виклику до ТЦК;

неявка на військово-лікарську комісію;

неуточнення військово-облікових даних.

Також підставою можуть бути спроби ухилення від військового обліку або мобілізації. У разі виявлення таких порушень ТЦК може звернутися до поліції для затримання особи.

Відповідна інформація вноситься до державного реєстру військовозобов’язаних і відображається в електронних даних.

Як зрозуміти, що ви у розшуку ТЦК?