Сьогодні виготовлення 3D-номерів для авто пропонує багато сайтів. Щоправда, знаючи українське законодавство, яке часто не встигає за прогресом та сучасними новаціями, з'являється багато питань щодо їх законності.

Як ставиться до такої новації як 3D номери українське законодавство та який штраф загрожує їх поціновувачам, – в матеріалі 24 канал.

Порушення ПДР?

Проаналізувавши пропозиції різноманітних сайтів, які пропонують виготовлення 3D номерів дійшли висновку, що ця послуга затребувана. Коштують такі номерні знаки від 800 до 1 тисячі гривень в залежності від висоти номерних знаків. Продавці переконують, що так і лише так власник автівки продемонструє свою унікальність. Мовляв, ці номери відповідають українському законодавству, зокрема ДСТУ 4278:2012 і є дублікатом.

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Щоправда, адвокат, кандидат юридичних наук Денис Головін не погоджується з підприємцями.

В Україні використання 3D номерів для авто – це є порушення ПДР, яке карається штрафом,

– пояснює адвокат.

Водночас, Денис Головін додає, згідно з пуктом 4.3 ДСТУ 3650:2019 "Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови" зазначається наступне: дорожні номерні знаки виготовляються шляхом штампування зі стрічки з алюмінію або з листової сталі. Натомість, процес виготовлення 3D номерних знаків передбачає нанесення акрилових символів на зовнішню сторону алюмінієвого знаку. Таким чином, адвокат доходить висновку – 3D номерні знаки не відповідають встановленим вимогам ДСТУ 3650:2019.



Не всі незвичні номера законні / Фото 24 каналу

Як можуть покарати

Відповідно до пункту 2.9 правил дорожнього руху України водієві забороняється керувати транспортним засобом номерний знак якого не відповідає вимогам українських стандартів.

Аналогічна норма є і в Кодексі України про адміністративні правопорушення. В статті 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керувати або не пред'явила їх до перевірки) прописана відповідальність для порушників цієї норми.

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Згідно з цією статтею, любителі новацій мають всі шанси отримати штраф у 170 грн. А, якщо їм аж настільки полюбились такі нестандартні номери і вони вдруге протягом року "попались" в поле зору поліції, тоді штраф вже складатиме 255 гривень або його можуть замінити громадськими роботами на строк від 30 до 40 годин, з оплатним вилученням авто чи без такого.

Тож, бажаючим встановлювати незвичні номерні знаки на свої автівки варто все зважити всі "за" та "проти", аби потім не платити штрафи.