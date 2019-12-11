12:22
11 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:58, 10 грудня
      Вєсті.UA
      22:04, 10 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Штраф на суму 15 мільйонів гривень: олігарх Курченко програв справу щодо "Брокбізнесбанку"

      638 Читать новость на русском
      Сергій Курченко / espreso.tv

      Господарський суд Києва не задовольнив позов олігарха Сергія Курченко до Антимонопольного комітету України про визнання недійсним та скасування штрафу в розмірі 15 мільйонів гривень. Справа стосувалася купівлі Курченком "Брокбізнесбанку" без дозволу АМКУ.

      Суд вирішив, що Курченко не надав доказів, які спростовують його вплив на діяльність "Брокбізнесбанку". Про це повідомляє Finbalance.

      До теми: У Курченка забрали останній медіаактив в Україні

      Що відомо про причетність Курченка до "Брокбізнесбанку"

      Генпрокуратура повідомляла, що Курченко придбав 80% акцій "Брокбізнесбанку" у братів Буряків за рахунок кредитів, отриманих у "Брокбізнесбанку".

      НБУ визнав "Брокбізнесбанк" неплатоспроможним ще в кінці лютого 2014 року, а в червні того ж року регулятор відправив фінустанову на ліквідацію.

      Вкладникам банку в межах гарантійної суми були виплачені компенсації на суму 2,6 мільярда гривень.

      Хто такий Сергій Курченко?Український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), екс-власник і президент футбольного клубу "Металіст". Після Революції Гідності втік з України і досі переховується у Москві.

      За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК завдали українському бюджету збитків на 7 мільярдів гривень. Проти Курченка відкрита низка кримінальних справ, його майно та майно підприємств заарештовані. Як член оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції Європейського Союзу.

      Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
      сьогодні
      17075
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Сергій Курченко АМКУ Банки
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:20 Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів
      Ігор Саджениця 396
      сьогодні , 07:09 Обережний прогрес: що пишуть західні ЗМІ про нормандську зустріч
      Світлана Попова 4132
      сьогодні , 07:01 Нормандська зустріч: чи витримав Зеленський випробування Путіним
      Ірина Поліщук 3594
      сьогодні , 06:48 "Діє пострадянська система": як пожежа в Одесі вказала на проблему пожежної безпеки
      Ярослав Голобородько 698
      сьогодні , 06:17 За кадром нормандського саміту: про спірні питання і майбутнє Донбасу
      Інна Жолобович 2199
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук