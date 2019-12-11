Штраф на суму 15 мільйонів гривень: олігарх Курченко програв справу щодо "Брокбізнесбанку"

Господарський суд Києва не задовольнив позов олігарха Сергія Курченко до Антимонопольного комітету України про визнання недійсним та скасування штрафу в розмірі 15 мільйонів гривень. Справа стосувалася купівлі Курченком "Брокбізнесбанку" без дозволу АМКУ.

Суд вирішив, що Курченко не надав доказів, які спростовують його вплив на діяльність "Брокбізнесбанку". Про це повідомляє Finbalance.

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Що відомо про причетність Курченка до "Брокбізнесбанку"

Генпрокуратура повідомляла, що Курченко придбав 80% акцій "Брокбізнесбанку" у братів Буряків за рахунок кредитів, отриманих у "Брокбізнесбанку".

НБУ визнав "Брокбізнесбанк" неплатоспроможним ще в кінці лютого 2014 року, а в червні того ж року регулятор відправив фінустанову на ліквідацію.

Вкладникам банку в межах гарантійної суми були виплачені компенсації на суму 2,6 мільярда гривень.

Хто такий Сергій Курченко?Український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), екс-власник і президент футбольного клубу "Металіст". Після Революції Гідності втік з України і досі переховується у Москві.



За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК завдали українському бюджету збитків на 7 мільярдів гривень. Проти Курченка відкрита низка кримінальних справ, його майно та майно підприємств заарештовані. Як член оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції Європейського Союзу.