Штраф за украинские номера, атмосфера Освенцима и вода почасово: новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Люди стали бояться, что все идет к войне"

1. Вчера оккупанты оштрафовали первых 18 крымских татар за поддержку репрессируемых соотечественников. В ответ на это десятки людей в оккупированном Крыму начали выкладывать в сеть фотографии с плакатами "Единство дороже штрафов", дабы показать свою сплоченность и солидарность с теми, кого обвинили в "админнарушении". Фоторепортаж смотрите здесь.



Колаж КРЫМский бандеровец

2. С начала оккупации в Крыму вынесено минимум 522 незаконных решения о содержании под стражей по политически мотивированным уголовным делам. Наибольшее количество решений о содержании под стражей вынесли т.н. "судьи": В. Можелянский – 41, М. Белоусов – 36, Д. Диденко – 25, О. Лебедь – 20, А. Долгополов – 19.

Наибольшее количество решений вынесено в «Киевском районном суде Симферополя»- 224

и в «Верховном суде» Крыма – 138

Наибольшее количество решений о содержании под стражей вынесли «судьи»:

В. Можелянский – 41

М. Белоусов — 36

Д. Диденко — 25

О. Лебедь —20

А. Долгополов —19 pic.twitter.com/liRlptwVFX — Crimeahrg (@crimeahrg1) 29 июля 2019 г.

Все упомянутые "судьи" являются предателями, перешедшими на сторону оккупантов. А полный список преступников в мантиях из почти 300 фамилий можно прочесть по ссылке.

3. После оккупации Крыма россия активно использует практику этапирования политзаключенных на свои территории. По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, на сегодняшний день на территории россии удерживается 60 крымских политзаключенных, имена которых вы можете прочесть по ссылке.

4. "Медведев похвалил власти Крыма за успехи в борьбе с онкологией", – сообщили пропагандоны. С особым цинизмом похвалил! Онкология в Крыму = смерть! Пациенты выезжают, чтобы выжить! Кто на материк, кто в россию. Онкологов нет практически! Очереди на химию и операцию – годы! Похвалил – хорошо крымчане вымирают!

С особым цинизмом!

Онкология в Крыму=смерть!

Пациенты выезжают,что бы выжить!

Кто на материк,кто в РФ

Онкологов нет практически!

Очереди на химию и операцию-годы!

Похвалил-хорошо крымчане вымирают! pic.twitter.com/w5CRhTkJAF — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 30 июля 2019 г.

5. Гоблин подмял под себя прибыльный бизнес автоперевозок между Крымом и материковой Украиной. Теперь всех перевозчиков с украинскими номерами нещадно штрафуют, а двенадцати уже запретили въезд в Крым и россию. Оккупанты тем временем пустили несколько своих автобусных рейсов (и только из Симферополя) до КПП "Джанкой" – а дальше топайте на своих двоих хоть на все четыре стороны.

6. Гоблин собрался с очередным понаездом в Керчь. Ватники, услышав об этом, кинулись строчить комментарии на Facebook коллаборанта, в которых описали, как удручающе изменилась Керчь (и жизнь в Крыму в целом) за годы оккупации.

7. В Керчи ограждения, которые оккупанты установили на причале на набережной, заварили между собой железными прутьями. Теперь люди любуются морем через забор и пишут гневные письма: "Общественность обеспокоена, в Керчи делается все, чтобы уничтожить туризм! Жители и гости города больше не смогут наслаждаться морскими прогулками по Керченскому проливу и видами Крымского мост. В городе больше не остается площадок для размещения яхт", – сокрушается ватница. Не отстают от нее и ватные владельцы прогулочных катеров, которых лишили бизнеса. Они написали коллективное письмо, в котором давят на жалость – мол, зарабатывать ведь как-то надо; и на скрепы – мол, туристы теперь не смогут увидеть "красоту и мощь самого протяженного моста в Европе, пройти на яхте под аркой Крымского моста".

В Керчи ограждения,которые оккупанты установили на причале на набережной,заварили между собой железными прутьями.Теперь люди любуются морем через забор и пишу гневные письма https://t.co/aPHNA8OshZ Особенно гневаются владельцы яхт, которых лишили бизнеса https://t.co/czME2tjo18 pic.twitter.com/gAgpOTIcv4 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 30 июля 2019 г.

8. Еще камней с неба привалило. Гоблин предложил конфисковывать "нелегальные катера", которые назвал "орудиями административного правонарушения". "Один день проедем, у всех позабираем, если нет документов. И на этом все закончится".



Скрин КРЫМский бандеровец

9. Оккупанты опубликовали графики подачи воды для жителей сельской местности в районе Алушты. Вода в дома будет подаваться всего на несколько часов в день, а в некоторых селах – только вечером и ночью. Жители сообщают, что воду видят реже, чем указано в графике. А ведь еще и огороды поливать надо.

Крым. Оккупанты опубликовали графики подачи воды для жителей сельской местности в районе Алушты. Вода в дома будет подаваться всего по несколько часов в день. Жители сообщают, что воду видят реже, чем указано в графике подачи. А ведь еще и огороды поливать надо pic.twitter.com/zKonZu93Ph — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 30 июля 2019 г.

10. Севастополь. С 29 июля проезд к морю в парке Победы стоит 200 рублей. Ватники в соцсетях пытаются выяснить, законно ли оккупанты установили шлагбаум с будкой, чтобы драть с них мзду. Радуйтесь, что не обнесли парк колючей сеткой со спиралью Бруно, как это сделали на Яшмовом пляже.



Фото из Фото из Twitter

11. Пробы воды с двух пляжей Балаклавы не прошли проверку. Ограничения на купание в море действуют на набережной Назукина и Мраморном пляже, но ни зараза в воде, ни установленные таблички о запрете купания не остановили понаехов, привыкших жить в дерьме, жрать дерьмо, пить дерьмо и купаться в дерьме.



Фото из Twitter

12. ТурЫсты у нас такие – замучают, кого хочешь: "Ужасная история… В Севастополе отдыхающие замучили тяжелобольного дельфина с проникающей травмой черепа, выбросившегося на берег в районе Солдатского пляжа".

13. А вы заметили, что в этом сезоне уже не считают, сколько туристов на машинах проехали по Крымскому мосту? В прошлом году отчитывались каждую неделю.

14. Из россии с любовью: в соцсетях около 2 недель писали предупреждения, что из россии в Крым едут догхантеры. Выкладывали скриншоты их переписок, в которых ублюдки обсуждали, как будут убивать животных. И вот… "На полуострове объявились догхантеры, которые варварски расправляются с бездомными собаками. В Алуште живодеры травят собак сосисками с гвоздями".



С россии в Крым едут догкилеры – "охотники на собак" / Фото Примечания

15. Прозревший после репрессий пропагандон из Ялты Евгений Гайворонский прокомментировал строительство катка на набережной города для жены Пескова (Навки), ради которой снесли все аттракционы:

Концлагерный барак жены Пескова закрыл море в Ялте и закрепил атмосферу Освенцима в Крыму. Это еще не все. Хдадореагенты они будут сливать в море, и все желающие смогут скрепно поплавать в химикатах.



Фото из Фото из Twitter

Скулит от катка Навки даже ватный пропагандон Сергей Сардыко:

У многих ялтинцев неоднозначное отношение к ледовому катку Навки, закрывшему вид на маяк и разворотившему цветочную клумбу.

29 июля, 18.30. Ялта. Набережная.

"У многих ялтинцев неоднозначное отношение к ледовому катку Навки, закрывшему вид на маяк и разворотившему цветочную клумбу"-даже Сардірко бурчит pic.twitter.com/w0NtJuqKWj — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 30 июля 2019 г.

16. Захваченному в ноябре 2018 года в нейтральных водах у берегов оккупированного Крыма украинскому моряку Владимиру Варимезу сегодня исполнилось 27 лет.



Владимир Варимез / Фото из открытых источников

P.S. Завершит сегодняшний выпуск мнение жительницы оккупированного Симферополя: "Давно я уже не слышала фразу "зато не стреляют". Наоборот, все чаще и чаще слышу, что надо готовиться к войне. Люди стали бояться, что все идет к этому".

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