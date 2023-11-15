Танки та понад сотня солдатів: Ізраїль проводить операцію у найбільшій лікарні Сектора Гази

Ізраїльські солдати і техніка зайшли на територію лікарні "Аль-Шифа". Раніше США заявили, що у підвалах закладу розташований найбільший командний пункт бойовиків.

ЦАХАЛ стверджує, що напередодні попередив владу у Секторі Гази про проведення операції у лікарні Шифа, якщо бойовики протягом 12 годин не припинять використовувати її сховок. Крім того, військові заявляють, що організували масову евакуацію людей з госпіталю.

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Що відбувається у Шифі

Операція ЦАХАЛ у госпіталі розпочалася вночі. За словами очевидців, на території закладу перебувають танки та не менше сотні спецназівці. Так, кажуть, що з будівлі було чути інтенсивну стрілянину та постійні вибухи.

Станом на 5:20 кореспондент телеканалу Al Jazeera повідомив з місця, що у головному дворі "Аль-Шифи" стоять ізраїльські танки, а солдати ізраїльської армії зайшли до одного з корпусів лікарні.

Повідомлень про якісь сутички та стрілянину всередині будівлі поки немає. Солдати ЦАХАЛ обшукують підвали лікарні, адже вони впевнені, що там розміщений один із найбільших штабів ХАМАС.

Бойовики своєю чергою заперечують, що використовують своїх людей як живий щит. Вони зазделегідь звинуватили США, які надали Ізраїлю інформацію про те, що у підвалі госпіталю можуть перебувати терористи, і цим самим ніби даючи "зелене світло" на штурм цивільної будівлі.

Білий дім закликав утримати від стрілянини у Шифі

Представник Ради національної безпеки при Білому домі США заявив, що його країна — проти авіаударів по лікарні та стрілянини всередині комплексу.

Ми не підтримуємо удари по лікарні з повітря і ми не хотіли б бачити перестрілку в лікарні, де під вогонь потраплять безвинні люди, безпорадні люди, хворі люди, які намагаються отримати медичну допомогу,

– сказав посадовець.

Скільки людей може бути у госпіталі

Скільки цивільних перебуває на території лікарні "Аль-Шифи" точно не відомо. Напередодні ВООЗ заявила, що там – приблизно 700 пацієнтів, 400 осіб персоналу і 300 тисячі місцевих жителів, які ховаються від бойових дій, отже, загалом – 4100 осіб.

ХАМАС оголосив, що в "Аль-Шифі" перебувають не менше 2300 осіб.

Нагадаємо, що ЦАХАЛ попередив, що перед початком операції в госпіталі відкрив коридор для виходу цивільних осіб.

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