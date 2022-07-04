Ворог намагається захопити Богородичне і перекидає БТГ з-під Ізюма: головне зі зведення Генштабу

Російські війська намагаються блокувати контрнаступ захисників. На Харківському напрямку ворог вів штурмові дії – ЗСУ відбили атаку.

Оперативно про ситуацію на фронті станом на 4 липня прозвітували в Генеральному штабі Збройних сил України.

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому, з території Курської області, агресор застосовував артилерію та вертольоти армійської авіації для ураження позицій Сил оборони у районах населених пунктів Василівське, Білопілля, Бачівськ і Вовківка Сумської області.

Невдалі штурмові дії ворога

На Харківському напрямку противник за підтримки армійської авіації намагається сковувати наступ захисників. У напрямку населеного пункту Прудянка українські військові придушили спробу штурму.

У командуванні зазначили, що "з метою порушення системи управління та зв'язку Сил оборони противник активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби".

На Слов'янському напрямку ворожі підрозділи штурмовими діями намагаються встановити контроль над населеними пунктами Богородичне, Мазанівка та Долина. Бойові дії тривають.

Росіяни здійснюють перегрупування військ для відновлення наступу, відтак перемісти батальйонну тактичну групу з району міста Ізюм у напрямку населеного пункту Сніжківка та розгорнули додаткові підрозділи ствольної артилерії.

Ситуація на Сході

На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосередив на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.

основні зусилля противник зосередив на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут. На Краматорському напрямку , після проведення артилерійської підготовки ворог форсував річку Сіверський Донець. За даними Генштабу, ворог таки закріплюється в районах населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка.

, після проведення артилерійської підготовки ворог форсував річку Сіверський Донець. За даними Генштабу, ворог таки закріплюється в районах населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка. На Бахмутському напрямку росіяни активізували обстріли позицій наших військ зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

Зокрема, масовані ракетні удари були здійснені у районах населених пунктів Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС.

Також ворог намагається наступати за допомогою артилерії в районах населених пунктів Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ, успіху не має.

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти намагались штурмувати населені пункти Побєда та Мар'їнка. Ворог завдав ракетних ударів в районах східної околиці населеного пункту Авдіївка та Мар'їнки.

окупанти намагались штурмувати населені пункти Побєда та Мар'їнка. Ворог завдав ракетних ударів в районах східної околиці населеного пункту Авдіївка та Мар'їнки. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни систематично обстрілюють села з метою сковування підрозділів Сил оборони, щоб не допустити їх перекидання на інші напрямки.

росіяни систематично обстрілюють села з метою сковування підрозділів Сил оборони, щоб не допустити їх перекидання на інші напрямки. На Південнобузькому і Таврійському напрямках противник намагається повернути втрачені позиції в районах населених пунктів Іванівка, Потьомкине і Мирне.

"Росіяни з усіх сил блокують проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Та удосконалюють інженерне обладнання позицій в районі Нововоскресенського", – додали у командуванні.

Також наголошують, що українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи небезуспішно продовжують вогневе ураження складів боєприпасів і скупчень живої сили та військової техніки російських окупантів.

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