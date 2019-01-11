Штурм офісу Зеленського в центрі Києва: з'явились несподівані деталі

Ввечері 11 січня кандидат у президенти Володимир Зеленський разом з поліцією та групою невідомих почали штурмувати офіс у центрі Києва на вулиці Велика Васильківська, 21.

Раніше 24 канал повідомляв, що 11 січня близько 20 силовиків увірвалось в офіс шоумена і лідера "Кварталу 95" Володимира Зеленського в центрі Києва. На місце події також прибули 4 наряди поліції.

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Один з працівників фірми, приміщення якої штурмували, розповів деяким українським ЗМІ, що власниками офісу є дружина Зеленського Олена та один з продюсерів "95 Кварталу" Сергій Шефір.

Цей офіс спірний, справа в судах, але Зеленський спільно з національною поліцією його штурмують. За документами, приміщення належить дружині Зеленського і Сергію Шефіру,

– зазначив чоловік.

Він відзначив, що "існує таке собі товариство, яке має першочергове право покупки офісу, його інтереси порушили, і тепер компанія судиться в Печерському суді". Водночас, Зеленський нібито не став чекати рішення суду, "уклав договір з нацполіцією, договір оренди і, вирізавши замки, заїхав" у приміщення.

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За словами чоловіка, уся конфліктна ситуація почалося близько 10 години ранку.

До нас в офіс прийшли юристи від Володимира Зеленського з поліцією і заявили, що ми повинні покинути приміщення, оскільки ми нібито незаконно його орендуємо. Наші юристи запропонували це все вирішити правовим шляхом. У результаті ця вся тяганина тривала цілий день, а вже ввечері приїхали спецпризначенці, які заштовхали шістьох наших співробітників в автозак, і поїхали в Печерське управління поліції,

– розповів він.

Близько 19 години ситуація біля офісу спокійна. Поліцейські роз'їхалися, а активісти з обох сторін розійшлися.

Окрім того, представники компанії, яка орендувала офіс, наголосили, що вже написали відповідні заяви в поліцію і прокуратуру, і в понеділок, 14 січня, будуть подавати заяву в суд.

Також, у мережі з'явилося відео, на якому видно, як правоохоронці затримують кілька чоловік. Їх помістили в автобус спецназівців, припаркований біля офісу.

Правоохоронці вивели з офісу Зеленського кілька осіб: відео