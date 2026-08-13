Штурмовий полк "Скеля" переходить під оперативне керівництво корпусу "Азов"

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" переходить під оперативне керівництво 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов". Водночас це не означає входження полку до структури корпусу.

Про це в етері "БутусовПлюс" повідомив начальник відділення комунікацій полку Олексій Братущак.

Що відомо про новий формат роботи підрозділів?

За його словами, наразі розглядається можливість об'єднання підрозділів "Скелі", які нині виконують завдання на різних напрямках, для їхньої подальшої роботи в межах одного бойового розпорядження.

З того, що ми бачимо, зараз іде до того, щоб об'єднати всі розкидані наші батальйони, зведені загони, щоб ми надалі виконували завдання на одній ділянці фронту. Станом на зараз ми виконуємо бойове розпорядження під оперативним керівництвом корпусу "Азов",

– сказав Братущак.

Він уточнив, що наразі підрозділи полку не переводять безпосередньо до складу "Азова". Водночас військові частини, батальйони та зведені загони "Скелі", які працюють на різних ділянках фронту, можуть бути об'єднані для виконання спільного бойового завдання.

Раніше з'явилася інформація про можливе переведення військовослужбовців 425-го ОШП до інших підрозділів. Відповідні розпорядження могли надійти близько тижня тому, а військових планували розподілити приблизно між десятьма різними підрозділами. Може йтися приблизно про 2 тисячі військовослужбовців.

У самому полку заявили, що продовжують виконувати бойові завдання на визначених напрямках, а жоден із його підрозділів не був відведений із позицій.

Якщо командування ЗСУ ухвалює рішення посилити ними інші бригади, ми сприймаємо це як внесок "Скелі" у зміцнення всієї оборони держави. Ми були, є і залишаємося піхотою Збройних Сил України. Наш обов'язок не обговорювати накази, а виконувати їх,

– зазначили у полку.

Нагадаємо, штурмові полки Сухопутних військ із 26 липня тимчасово не отримують нових військовослужбовців із батальйонів резерву та через ТЦК. Відповідне розпорядження пов'язане з перевіркою Генерального штабу щодо комплектування військових частин та справедливості розподілу особового складу.

Обмеження стосуються також переведення військових з інших підрозділів, водночас залишається можливість повернення окремих військовослужбовців після самовільного залишення частини через застосунок "Армія+".

У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтвердили призупинення поповнення новобранцями та заявили, що підтримують перевірку Генштабу. Раніше повідомлялося, що окремі штурмові підрозділи, зокрема "Скеля" та 225-й ОШП, мали значно ширші можливості для поповнення особовим складом, ніж інші штурмові частини.