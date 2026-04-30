Пропоную йому пройти курс роботи з дронами, – Єлізаров відповів, чи спілкується із Шустером

Павло Єлізаров підтвердив, що підтримує зв'язок із Савіком Шустером. Військовий не розкрив, чим займається зараз журналіст, але пожартував про роботу для нього в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Чи спілкується Єлізаров із Шустером?

Головна редакторка УП запитала у Павла Єлізарова, чи закрив він для себе історію з "Шустер студією", чи проєкт ще може повернутись. Полковник жартома відповів, що "якщо Савік Шустер вивчить українську мову – тоді подумаємо".

Якщо мені ще пробачають те, що я досі нею не володію ідеально… Я можу говорити в побуті, але не на рівні такого інтерв'ю, як із вами – там я починаю втрачати думку. Тому для ведучого в Україні без української мови – це, звісно, складно,

– пояснив Єлізаров.

На питання, чи підтримує Єлізаров контакт із журналістом, він відповів ствердно та додав, що вони "спілкуються постійно". Проте полковник не відповів, чим наразі займається Шустер, який зник після початку повномасштабного вторгнення.

Я йому пропоную пройти курс роботи з дронами і поїхати в Емірати підзаробляти – збивати "Шахеди",

– пожартував Єлізаров.

На цю пропозицію Савік Шустер відповідає, що, мовляв, "готовий вчитись". Павло Єлізаров пояснив, що "іноді дзвонить" журналісту за консультаціями з міжнародної політики.

Він, як і раніше, читає різними мовами, з різних джерел, і в нього дуже сильне аналітичне мислення. Я йому кажу: "Савік, поясни, до чого це все йде", – і він мені розкладає,

– додав військовий.

Проте Єлізаров не впевнений, що зможе повернутися до ролі такого продюсера, яким був раніше. Тобто, за його словами, – демократичним.

Нещодавні заяви Єлізарова

Заступник командувача ПС ЗСУ заявив, що за рік із понад 300 екіпажів лише 66 змогли збити понад 10 дронів типу "Шахед". Водночас близько 170 збили нуль БпЛА. Єлізаров наголошує, що проблема не в ресурсах, а в ефективності.

Раніше полковник Єлізаров пояснив 24 Каналу, що в Україні створюють антидроновий купол від "Шахедів". Іншими компонентами будуть мобільні вогневі групи, "мале ППО", інші системи ППО.