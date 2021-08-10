Ціна не збільшуватиметься, – Швед про новий тариф "Нафтогазу"

Українська "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" запропонувала споживачам новий тарифний план "Комфортний сезон". Він дозволяє платити за газ рівними частинами щомісяця. У "Нафтогазі" переконують, що ціна за тарифом залишатиметься фіксованою упродовж всього опалювального сезону.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла директорка з маркетингу ГК "Нафтогаз України" Ганна Швед. У рамках тарифного плану встановили ціну 7,96 гривень за кубометр газу. Вона буде фіксованою упродовж 7 місяців опалювального сезону.

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"У межах запропонованих тарифних пропозицій ціна не збільшуватиметься. Вона фіксується на рівні 7,96 гривень до квітня 2022 року", – пояснила Швед.

Однакові суми в платіжках за газ

Особливістю нового тарифного плану є можливість оплати рівними частинами за газ упродовж опалювального сезону. Ціна фіксується на весь період, залежно від спожитого клієнтом обсягу газу.

За словами директорки з маркетингу, для клієнтів здійснюють попередній розрахунок. Для постійних клієнтів – це обсяг споживання за попередній опалювальний сезон. Новий клієнт вказує свій тип газового споживання (приготування їжі, підігрів води, комплексно з опаленням) і відповідно до цього йому пропонують плановий обсяг кубів для тарифного плану.

Кожен клієнт може коригувати суму, яку ми запропонували для нього,

– зауважила Швед.

Як здійснюють розрахунок

"Нафтогаз" має і базову річну пропозицію, у якій ціна за кубометр газу також становить 7,96 гривень. Втім на відміну від "Комфортного сезону", розрахунок відбувається по-іншому.

У звичайній пропозиції немає рівномірних оплат щомісяця. Суму нараховують відповідно до спожитих кубів газу. Кількість кубів множать на 7,96 гривень – це фінальна сума в платіжці.

У "Комфортному сезоні" клієнт фіксує обсяг газу на 7 місяців. Цей обсяг, до прикладу, 700 кубів, ділять на кількість місяців. У такий спосіб кліє платить щомісяця по 796 гривень за 100 кубів газу до кінця сезону.

Ганна Швед про новий тарифний план "Нафтогазу": дивіться відео 24 каналу

Перерахунок за газ

Наприкінці опалювального сезону "Нафтогаз" здійснить перерахунок та порівняє обсяги спожитого газу із замовленим. Якщо клієнт спожив газу більше, передбачені доплати, а якщо менше – повернення грошей на рахунок.

"Якщо є питання до обсягів спожитого газу (кубів), потрібно звертатися до оператора газорозподільної системи (ГРМ), тобто місцевого облгазу. Якщо питання по платіжці, до сум нарахування, можна звернутися до контакт-центру "Нафтогазу" або вирішити питання онлайн через чат-бот", – підкреслила Швед.

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При переході до іншого оператора, попереджати попередню газопостачальну компанію не потрібно. Підключитися до ГК "Нафтогаз України" можна онлайн на сайті компанії або через "Ощадбанк", "ПУМБ" чи веб-версію "Приват24". Для цього потрібно мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

право власності на об’єкт газопостачання.

Заявку можна подати за 5 – 10 хвилин. Упродовж кількох днів відбудеться зміна постачальника газу. Підключитися до "Комфортного сезону" можна до 31 жовтня 2021 року включно. Після цієї дати діятиме звичайний тариф без рівномірних оплат.