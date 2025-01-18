Швеція вперше відправила солдатів до російського кордону

Шведські солдати вперше розгорнулися за кордоном в рамках НАТО. 600 військових прибули до Латвії для охорони кордону з Росією.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на SVT. Це історичний крок для Швеції, яка приєдналася до постійних сил НАТО в Балтійському регіоні.

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Шведи на кордоні з Росією

Близько 600 шведських солдатів здійснили перше наземне розгортання за межами Швеції в рамках своїх зобов’язань як союзників НАТО. Батальйон був транспортований на кораблі до Риги і розпочав охорону латвійського кордону з Росією на наступні шість місяців.

Ми або атакуємо, або обороняємося, або затримуємося,

– сказав підполковник Хенрік Росдаль.

З моменту прибуття шведи активно готуються до можливих викликів, зокрема й через постійне тренування та фізичну підготовку.

Підготовка і перекидання: відправка батальйону за лічені дні

Перехід до Латвії проходив під великим рівнем безпеки.

Усього за пару днів перевозимо весь батальйон, транспортні засоби, особовий склад і все необхідне для того, щоб у найгіршому випадку бути готовими діяти в умовах війни,

– розповів менеджер з комунікацій Південного Сконе полку P7 Маркус Нільссон.

Нова місія шведських солдатів є важливим кроком для підтримки стабільності в Балтійському регіоні. Командир дивізії НАТО в країнах Балтії Джетте Альбінус підкреслив високу кваліфікацію та бойову готовність шведських військових.

Ця операція є частиною концепції НАТО "Передові сухопутні війська", що передбачає розгортання підрозділів НАТО в країнах, що межують з Росією, з метою стримування потенційних агресивних дій.

Операція в Латвії відбувається на базі Адажі та є важливою частиною забезпечення колективної безпеки НАТО.

