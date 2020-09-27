Стокгольм готовий посприяти, – Швеція в ООН закликала владу Білорусі до діалогу з опозицією
Швеція в ООН закликала владу Білорусі припинити репресії щодо протестувальників та перейти до діалогу з опозицією. Офіційний Стокгольм готовий посприяти врегулюванню конфлікту.
Що каже Швеція
Швеція солідарна з білорусами, які борються за реалізацію власних демократичних прав. Про це прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив 26 вересня під час виступу у відеоформаті на Генасамблеї ООН, пише Укрінформ.
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Левен зауважив, що вибори у Білорусі 9 серпня не були ані вільними, ані чесними. Прем'єр-міністр Швеції також наголосив, що репресії проти мирних демонстрантів, журналістів та лідерів опозиції є неприпустимими.
Ми продовжуємо закликати білоруське керівництво припинити репресії та розпочати справжній діалог з опозицією. Ми готові сприяти такому діалогу,
– повідомив Левен.
Глава уряду Швеції також наголосив, що його країна у 2021 році перейме на себе головування в ОБСЄ. За словами Левена, їхнім пріоритетом буде "робота над врегулюванням конфліктів".
Що варто знати про протести у Білорусі
- 9 серпня 2020 року у Білорусі відбулися вибори президента. Перемогу на них нібито здобув Олександр Лукашенко. Однак дані незалежних екзит-полів свідчили, що перемогла головна опозиціонерка Білорусі Світлана Тихановська.
- У ніч на 10 серпня люди вийшли на мирні протести. Мітингувальників розганяли ОМОНівці. Є загиблі, сотні людей отримали страшні поранення.
- Незважаючи на репресії з боку влади, білоруси продовжують протестувати. Вони вимагають чесних перевиборів, і щоб Лукашенко пішов з посади президента Білорусі.
- Світова спільнота підтримує білорусів. Багато країн світу (зокрема, США, Канада, Франція, Норвегія та інші) не визнали перемогу Лукашенка.
- 23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію у Мінську. У той же день протести спалахнули з новою силою.