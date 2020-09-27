Швеція в ООН закликала владу Білорусі припинити репресії щодо протестувальників та перейти до діалогу з опозицією. Офіційний Стокгольм готовий посприяти врегулюванню конфлікту.

Що каже Швеція

Швеція солідарна з білорусами, які борються за реалізацію власних демократичних прав. Про це прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив 26 вересня під час виступу у відеоформаті на Генасамблеї ООН, пише Укрінформ.

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Левен зауважив, що вибори у Білорусі 9 серпня не були ані вільними, ані чесними. Прем'єр-міністр Швеції також наголосив, що репресії проти мирних демонстрантів, журналістів та лідерів опозиції є неприпустимими.

Ми продовжуємо закликати білоруське керівництво припинити репресії та розпочати справжній діалог з опозицією. Ми готові сприяти такому діалогу,

– повідомив Левен.

Глава уряду Швеції також наголосив, що його країна у 2021 році перейме на себе головування в ОБСЄ. За словами Левена, їхнім пріоритетом буде "робота над врегулюванням конфліктів".

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