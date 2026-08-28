Швеція відправляє винищувачі Gripen та військові кораблі до кордону Фінляндії з Росією

Ситуація з безпекою на північних рубежах Європи змушує сусідні країни об'єднувати зусилля для захисту своїх кордонів. Систематичні провокації змушують союзників діяти швидко та рішуче. Уряд Швеції вирішив відправити до фінсько-російського кордону винищувачі Gripen та військові кораблі.

Про це пише низка західних медіа, зокрема, інформаційна агенція Reuters.

Посилення захисту та співпраця з НАТО

Рішення про перекидання винищувачів та військових кораблів до кордону з Росією ухвалили після офіційного звернення Гельсінкі про військову допомогу через регулярні провокації в повітрі.

Слід зазначити, що протягом поточного року через систематичні порушення з боку Росії у Фінляндії навіть доводилося тимчасово закривати аеропорти.

Шведські сили залучать до патрулювання найбільш ризикованих ділянок уздовж кордону. Крім того, восени до Фінляндії за потреби можуть відправити і наземні підрозділи для боротьби з безпілотниками. Операція базується на тісній двосторонній взаємодії, а шведський уряд отримав необхідний мандат для ухвалення рішень, які допоможуть запобігти порушенням недоторканності фінської території.

Як союзники, Швеція та Фінляндія мають спільну позицію щодо важливості сильного стримування та оборони у регіоні Балтійського моря та на східному фланзі НАТО,

– заявив міністр оборони Швеції Пьоль Йонсон.

Зі свого боку міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен підкреслив, що військова операція проводиться у найтіснішій координації з Північноатлантичним альянсом.

Авіаційне та морське співробітництво вже є невід'ємною частиною нашої двосторонньої та північної співпраці. Цілком природно, що зараз ми розвиваємо його далі, тісніше співпрацюючи в галузі спостереження за територією та захисту територіальної цілісності країни,

– висловивсяХяккянен.

До слова, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Гельсінкі очікує посилення російської військової присутності біля кордону. За його словами, Росія вже розширює там військову інфраструктуру і після завершення війни в Україні може перекинути додаткові сили. "Утім, це не означає нападу. Це нормально. І, знаєте, якби я був Росією, я зробив би те саме", – висловився Стубб.