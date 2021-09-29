Швеція скасувала більшість обмежень проти COVID-19

Швеція з 29 вересня скасувала більшість обмежень та рекомендацій, які стосуються COVID-19. Заходи щодо боротьби з пандемією більше не поширюватимуться на відповідні заклади громадського харчування.

Правила передбачали, що заклади, де подають страви та напої, повинні вживати заходів для уникнення скупчення людей. Зокрема, мовилось про необхідність забезпечення дистанції та обмеження щодо кількості осіб у приміщеннях.

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У Швеції скасували й обмеження щодо проведення заходів. На закритих – дозволяли перебувати не більше, ніж 300 учасникам, а на відкритих заходах – не більше, ніж трьом тисячам.

Інші обмеження передбачали перебування максимум 50 осіб на організованих в орендованих приміщеннях приватних заходах. Скасування відповідних обмежень відкриває шлях для проведення великих концертів та спортивних матчів зокрема.

Обмеження для невакцинованих громадян

Орім того, скасували більшість рекомендацій для населення – щодо роботи з дому і дотримання дистанції в громадських місцях. Громадянам Швеції радили працювати вдома з весни 2020 року, якщо це дозволяла специфіка роботи.

Проте Агентство охорони здоров'я порадило роботодавцям впроваджувати повернення до фізичних робочих місць поступово. Водночас працівник повинен працювати вдома, якщо має симптоми коронавірусу.

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Однак навіть після 29 вересня невакциновані повинні триматися на відстані від осіб, що не входять до їхнього найближчого оточення. Влада Швеції неодноразово заявляла, що це означає, що дорослі, які не щепились проти COVID-19 повинні уникати:

ресторанів;

нічних клубів;

масових заходів.

Одна з рекомендацій, яка діятиме у Швеції для всіх громадян навіть після 29 вересня – пройти обстеження та уникати спілкування з особами у разі виявлення у них симптомів COVID-19.