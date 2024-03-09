Після офіційного вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу 7 березня, шведські літаки вперше виконали польоти біля кордонів Росії. За даними аналітиків, два військові літаки пролетіли над Польщею та Балтійським морем, демонструючи нові можливості країни в рамках НАТО.
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Історична місія шведських літаків
Літак-розвідник Gulfstream S102B пройшов маршрутом над Польщею, Калінінградською областю Росії та Білоруссю, здійснюючи збір розвідданих. Також Saab 340 AEW&C здійснив патрулювання над Балтійським морем, використовуючи свої радіолокаційні системи для моніторингу повітряного простору.
Ймовірно, ці місії проводилися для збору розвідданих про російську військову діяльність у регіоні. Це не перший випадок, коли ми відстежуємо такий тип місій, але вони мають особливу цінність. Ми наважимося визначити цю місію як історичну,
– пишуть в Itamilradar.
Це повідомлення з'явилося на тлі напруженості в регіоні, яка невпинно зростає. Європа усвідомлює загрозу. Шведські військові літаки тепер активно включаються в операції НАТО, забезпечуючи безпеку в регіоні та демонструючи готовність до відповіді на будь-які виклики.
Контекст
- Швеція стала 32-м членом НАТО, завершивши процес, що розпочався після російського вторгнення в Україну у лютому 2022-го. Власне, того 7 березня 2024 року у Вашингтоні прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вручив американському колезі Ентоні Блінкену підписані документи.
- Відмова від тривалої політики нейтралітету з боку Стокгольму була викликана безпековими загрозами в регіоні. До речі, широкомасштабна війна спонукала не лише Швецію, а й Фінляндію до приєднання до НАТО.
- Процес вступу Швеції затягнувся через спочатку невизначену позицію Туреччини та Угорщини. Однак після ратифікації всіма членами НАТО відповідних угод, Швеція офіційно стала частиною Альянсу.