Після офіційного вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу 7 березня, шведські літаки вперше виконали польоти біля кордонів Росії. За даними аналітиків, два військові літаки пролетіли над Польщею та Балтійським морем, демонструючи нові можливості країни в рамках НАТО.

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Історична місія шведських літаків

Літак-розвідник Gulfstream S102B пройшов маршрутом над Польщею, Калінінградською областю Росії та Білоруссю, здійснюючи збір розвідданих. Також Saab 340 AEW&C здійснив патрулювання над Балтійським морем, використовуючи свої радіолокаційні системи для моніторингу повітряного простору.

Ймовірно, ці місії проводилися для збору розвідданих про російську військову діяльність у регіоні. Це не перший випадок, коли ми відстежуємо такий тип місій, але вони мають особливу цінність. Ми наважимося визначити цю місію як історичну,

– пишуть в Itamilradar.

Це повідомлення з'явилося на тлі напруженості в регіоні, яка невпинно зростає. Європа усвідомлює загрозу. Шведські військові літаки тепер активно включаються в операції НАТО, забезпечуючи безпеку в регіоні та демонструючи готовність до відповіді на будь-які виклики.

Зверніть увагу! Польоти шведських літаків біля російського кордону стали можливими після тривалого процесу вступу країни до НАТО, який був завершений після ратифікації всіма членами Альянсу. Цей крок став відповіддю на агресивну політику Росії та її дії в Україні. Саме повномасштабна війна спонукала Стокгольм до перегляду своєї оборонної політики.

Контекст