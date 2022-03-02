Швеція заявила, що російські винищувачі порушили її повітряний простір

Швеція повідомила про порушення свого повітряного простору чотирма російськими винищувачами. Це сталося у середу, 2 березня.

Повітряні сили Швеції провели операцію з Jas 39 Gripen (шведські винищувачі) щодо готовності до реагування. Відповідний інцидент офіційно задокументували.

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Подробиці від шведських ВПС

Командувач ВПС країни Карл-Йохан Едстрем уточнив, що мовиться про два російські Су-27 та ще два Су-24. Порушення повітряного простору було нетривалим й відбулося на схід від Готланду.

На тлі поточної ситуації ми дуже серйозно ставимося до цього інциденту. Це непрофесійна і безвідповідальна дія з боку Росії,

– підкреслив командувач.

"Ми були на місці, щоб забезпечити територіальну цілісність та межі Швеції. Ми повністю контролюємо ситуацію", – запевнив шведський військовий.

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